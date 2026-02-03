３日放送のテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、俳優の高橋英樹（８１）と船越英一郎（６５）が出演。高橋が手術を受けたという近況や、３８年前にドラマで共演してから続く交流について語った。

黒柳徹子から「８１歳ですが現役ですもんね。この間、全身麻酔で？」と問われると「バネ指っていうね、この指（左手中指）ですね。こうなっております」と、指の付けてから手首まで、左手の内側に白いテープが貼られた術後の様子を見せた。バネ指は腱鞘炎の一種で、指の付け根の痛みや腫れ、指が引っかかってカクンと跳ねる（バネ現象）などの症状がある。高橋は「１７針くらい（縫った）。４本の指がしびれたので手術していただいて」と話した。

黒柳の「痛かった？」の問いには、「まあ、麻酔してるんで（手術中は）痛くないんですが、麻酔から覚めた時は（痛かった）」と高橋。手術後は「血糖値が上がるといけないので、とにかく運動しなさいって言われて、自転車こいだり、体操したりして、ちょっとやせました」と返した。

船越とは同局系の土曜ワイド劇場、高橋主演の船長シリーズのドラマや時代劇で共演。撮影現場で驚いた高橋の姿を船越が語った。

「１５年間くらいほとんどご一緒させていただいてて、現場では豪放磊落（らいらく）でいらっしゃるんですけど、お嬢さんと電話する時だけ、赤ちゃん言葉になるんですよ」「その時、もうお嬢さんは中学生だったと思うんですけど、『おめめにゴミが入っちゃったの？』って」と、長女で元フジテレビでフリアナウンサーの高橋真麻との電話でひょう変する高橋の様子を明かした船越。その直後に「さあ、行くぞ！ってガラッと変わるんですけど、びっくりしました」と話した。

高橋は「人には見られたくないとこですけどね」と照れ、「どうしても赤ちゃん言葉になるんですよね。娘には嫌がられるんですよね」と苦笑した。

船越は「ご一緒している間に、お嬢さんの子育ての話を聞かせていただいてるもんですから、いつの間にか一緒に子育てしたような気持ちがするくらい」と振り返った。そんな船越は女優でチョークアーティストとして活動する松下萌子と２０２３年に再婚。２４年には第１子が誕生した。