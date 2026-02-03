バスケ男子代表新監督に桶谷大氏 ホーバス氏の電撃退任を受けて ＡＣに元ＮＢＡコーチ経験の吉本泰輔氏とライアン・リッチマン氏
日本バスケットボール協会は３日、男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、B１三河のヘッド−コーチ、ライアン・リッチマン氏、米ＮＢＡ・ニックスでアシスタントコーチや、同サマーリーグでの指導経験のある吉本泰輔氏が就任する。
◇主な指導歴
【新監督】
◆桶谷 大氏
２００５〜０８年 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ→ヘッドコーチ
０８〜１２年 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
１２〜１５年 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ
１５〜１８年 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ
１８〜２１年 仙台８９ＥＲＳ ヘッドコーチ
２１年〜 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
【新アシスタントコーチ】
◆ライアン・リッチマン氏
１３〜１６年 ＮＢＡワシントン・ウィザーズ アシスタント・ビデオコーディネーター
１６〜１９年 ワシントン・ウィザーズ 育成担当コーチ、戦術・分析コーチ
１９〜２０年 キャピタルシティ・ゴーゴー（ウィザース傘下Ｇリーグ） ヘッドコーチ
２０〜２３年 ワシントン・ウィザーズ アシスタントコーチ
２３年〜 Ｂ１シーホース三河 ヘッドコーチ
◆吉本 泰輔氏
１１〜１２年 ＮＢＡシカゴ・ブルズ アシスタント・ビデオコーディネーター→ビデオコーディネーター
１１年 ウクライナ代表専属ビデオコーディネーター
１５年 デンバー・ナゲッツ ビデオコーディネーター
１６〜１９年 ミネソタ・ティンバーウルブズ スペシャルアシスタント 選手育成コーチ
１９年 ジョージア大 戦略・分析コーチ
２０〜２４年 ニューヨーク・ニックス ヘッドコーチ補佐→アシスタントコーチ
２１〜２４年 ＮＢＡサマーリーグ ヘッドコーチ
２５年 デンバー・ナゲッツ傘下のグランド・ラピッズ・ゴールドでアシスタントコーチ