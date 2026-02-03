日本バスケットボール協会は３日、男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、B１三河のヘッド−コーチ、ライアン・リッチマン氏、米ＮＢＡ・ニックスでアシスタントコーチや、同サマーリーグでの指導経験のある吉本泰輔氏が就任する。

◇主な指導歴

【新監督】

◆桶谷 大氏

２００５〜０８年 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ→ヘッドコーチ

０８〜１２年 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ

１２〜１５年 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ

１５〜１８年 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ

１８〜２１年 仙台８９ＥＲＳ ヘッドコーチ

２１年〜 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ

【新アシスタントコーチ】

◆ライアン・リッチマン氏

１３〜１６年 ＮＢＡワシントン・ウィザーズ アシスタント・ビデオコーディネーター

１６〜１９年 ワシントン・ウィザーズ 育成担当コーチ、戦術・分析コーチ

１９〜２０年 キャピタルシティ・ゴーゴー（ウィザース傘下Ｇリーグ） ヘッドコーチ

２０〜２３年 ワシントン・ウィザーズ アシスタントコーチ

２３年〜 Ｂ１シーホース三河 ヘッドコーチ

◆吉本 泰輔氏

１１〜１２年 ＮＢＡシカゴ・ブルズ アシスタント・ビデオコーディネーター→ビデオコーディネーター

１１年 ウクライナ代表専属ビデオコーディネーター

１５年 デンバー・ナゲッツ ビデオコーディネーター

１６〜１９年 ミネソタ・ティンバーウルブズ スペシャルアシスタント 選手育成コーチ

１９年 ジョージア大 戦略・分析コーチ

２０〜２４年 ニューヨーク・ニックス ヘッドコーチ補佐→アシスタントコーチ

２１〜２４年 ＮＢＡサマーリーグ ヘッドコーチ

２５年 デンバー・ナゲッツ傘下のグランド・ラピッズ・ゴールドでアシスタントコーチ