　日本バスケットボール協会は３日、男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、B１三河のヘッド−コーチ、ライアン・リッチマン氏、米ＮＢＡ・ニックスでアシスタントコーチや、同サマーリーグでの指導経験のある吉本泰輔氏が就任する。

◇主な指導歴

【新監督】

◆桶谷　大氏

２００５〜０８年　大分ヒートデビルズ　アシスタントコーチ→ヘッドコーチ

０８〜１２年　琉球ゴールデンキングス　ヘッドコーチ

１２〜１５年　岩手ビッグブルズ　ヘッドコーチ

１５〜１８年　大阪エヴェッサ　ヘッドコーチ

１８〜２１年　仙台８９ＥＲＳ　ヘッドコーチ

２１年〜　琉球ゴールデンキングス　ヘッドコーチ

【新アシスタントコーチ】

◆ライアン・リッチマン氏

１３〜１６年　ＮＢＡワシントン・ウィザーズ　アシスタント・ビデオコーディネーター

１６〜１９年　ワシントン・ウィザーズ　育成担当コーチ、戦術・分析コーチ

１９〜２０年　キャピタルシティ・ゴーゴー（ウィザース傘下Ｇリーグ）　ヘッドコーチ

２０〜２３年　ワシントン・ウィザーズ　アシスタントコーチ

２３年〜　Ｂ１シーホース三河　ヘッドコーチ

◆吉本　泰輔氏

１１〜１２年　ＮＢＡシカゴ・ブルズ　アシスタント・ビデオコーディネーター→ビデオコーディネーター

１１年　ウクライナ代表専属ビデオコーディネーター

１５年　デンバー・ナゲッツ　ビデオコーディネーター

１６〜１９年　ミネソタ・ティンバーウルブズ　スペシャルアシスタント　選手育成コーチ

１９年　ジョージア大　戦略・分析コーチ

２０〜２４年　ニューヨーク・ニックス　ヘッドコーチ補佐→アシスタントコーチ

２１〜２４年　ＮＢＡサマーリーグ　ヘッドコーチ

２５年　デンバー・ナゲッツ傘下のグランド・ラピッズ・ゴールドでアシスタントコーチ