日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二会長が３日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了、今後の強化体制に関する記者会見を都内で行った。

ＪＢＡは２日にホーバス監督との契約終了を発表。２４年１１月には八村塁（レイカーズ）がコーチ人事に関して「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人になってほしかった。残念」と発言し騒動に発展。ただ、今回の契約終了と八村との関係について、島田会長は「そこが直接的ではないということの、繰り返しになります。何を優先しなければいけないかとなったときに、日本バスケ界を前に進めていくことが、未来に紡いでいくこと。その時のベストな布陣が代表として結集し、世界と戦い、結果を出し、日本国民の皆さんに元気になってもらうことが使命。一体感を持って戦える、応援してもらう代表を作ることにブレはない。そういう布陣を作っていくとはどういうことなのか、そこへ逆算して向かっています。」と説明した。

ホーバス監督は１７年から女子日本代表を率い、日本人選手の性格や特徴までも熟知した指導で２１年東京五輪で銀メダル獲得に導いた。同年９月に男子日本代表監督へ転身。２３年の日本、フィリピン、インドネシア３か国共催Ｗ杯でアジア最上位に入り、２４年パリ五輪の出場権を自力で獲得する、４８年ぶりの快挙を成し遂げた。

２６日と３月１日に２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）を控えるが、退任理由についてJBAは「今後の代表強化に関しての、方向性の相違によるもの」としていた。

◇八村の発言を巡る経過（日付は日本時間）

▽２４年１１月１４日 八村がＪＢＡの姿勢を「お金の目的があるような気がする」と批判。コーチ人事に関しても疑問を呈した。

同１６か１７日 ＪＢＡが八村の代理人と約１時間、オンラインで対話。

▽同２０日 日本協会の渡辺信治事務総長が取材対応。八村が不満を持った一例として、７月の強化試合の欠場が事前に決まっていたにもかかわらず、ＪＢＡの発表が試合直前だったことを挙げ、「商業目的のために引っ張った意図はなかったが、ミスコミュニケーションがあった」などと説明。

▽同２４日 八村は改めて「プレーヤーファースト（選手第一）の精神が見られない」などとＪＢＡを批判。「本当に日本のバスケのためを思って言っている」と強調し、代表のあり方についても苦言を呈した。

▽同２５日 ＪＢＡが「『ホーバス体制にてロス五輪を目指す方針』に変更はない」とコメント。

▽同２８日 パリ五輪代表の渡辺雄太（３０）＝千葉Ｊ＝が八村と男子代表のホーバス監督の関係性の内情や自身の思いを約１５分半にわたって激白。「悪者は一人もいない」と訴えた。

▽同３０日 ＪＢＡの三屋裕子会長（６６）が取材に応じ、海外でプレーする選手の窓口となる担当者を置く方針と、ホーバス監督の続投を強調した。