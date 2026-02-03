【S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス】 2月3日 商品化発表

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」の商品化を2月3日に発表した。

「仮面ライダーノクス」は「仮面ライダーゼッツ」に登場する仮面ライダー。悪夢から目覚めた「ノクス」が「ノクスナイト」を経て仮面ライダーとなった姿で、右半身が白と黒、左半身が青とオレンジのカラーリングとなっている。

公開された画像では、カプセムがはまったノクスドライバーやブレイカムバスターを構える姿も確認できる。塗装派メタリックな印象を受けるもので、仮面ライダーらしい洗練された美しさを感じさせる。

