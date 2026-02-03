「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」商品化決定。特徴的な青と白のボディを再現
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」の商品化を2月3日に発表した。
「仮面ライダーノクス」は「仮面ライダーゼッツ」に登場する仮面ライダー。悪夢から目覚めた「ノクス」が「ノクスナイト」を経て仮面ライダーとなった姿で、右半身が白と黒、左半身が青とオレンジのカラーリングとなっている。
公開された画像では、カプセムがはまったノクスドライバーやブレイカムバスターを構える姿も確認できる。塗装派メタリックな印象を受けるもので、仮面ライダーらしい洗練された美しさを感じさせる。
＼#超英雄祭2026 の展示にて初公開！／- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) February 3, 2026
『#仮面ライダーゼッツ』より
詳細続報は近日公開予定。#t_shf pic.twitter.com/OrSIIrto5Q
(C)2025 石ノ森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映