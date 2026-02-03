米沢市の金属部品メーカー「高橋製作所」が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。



帝国データバンク山形支店によりますと、高橋製作所（資本金1500万円、米沢市芳泉町97‐1、従業員9人）は、2月3日までに事業を停止し、事後処理を弁護士に一任して自己破産申請の準備を進めています。

会社は1970年に創業し、金属部品の切削加工や特殊ネジ、自動車部品などの製造を手がけ、2001年4月期には年商約3億4000万円を計上していました。

しかし、自動車部品メーカーの海外シフトやリーマンショックの影響で業績は低迷し、新型コロナによる需要減も重なって売り上げは縮小しました。2023年4月期には売上高約9300万円まで落ち込みました。

その後も自動車認証不正問題や一部メーカーのEVシフト化などで自動車関連の金属加工需要が更に低下し2025年4月期は売上高約6900万円、当期純損失約1100万円を計上していました。

今期に入っても業績回復の見通しが立たず事業継続が困難となったため、今回の判断に至ったものです。

負債は2025年4月期末時点で約2億4700万円ですが、今後変動する可能性があります。