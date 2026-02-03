ことし限定で開催されるJリーグの特別リーグが今週末に開幕します。開幕を前に山形県のサッカー・J2モンテディオ山形の横内昭展監督やキャプテンの土居聖真選手らが3日、オンラインで記者会見し、開幕戦の勝利を誓いました。



モンテディオ山形の横内昭展監督「横浜FCは昨年までJ1で戦ってきた選手たちがいる。強度やクオリティは間違いなくリーグの中でもトップ。いい指標になるゲームだと思う。しっかりそういうチームから勝利をもぎ取りたい」





Jリーグは今シーズンから秋春制に移行し、J1やJ2などのリーグ戦は8月に開幕します。ことしは移行に伴う空白期間を使い、J2とJ3の全チームが参加する「百年構想リーグ」が実施されます。「百年構想リーグ」が7日に開幕するのを前に、モンテディオ山形は3日、オンラインで記者会見を開きました。横内昭展監督「キャンプの早い時期から取り組んできた守備の仕上がりには期待でき、攻撃面でも昨年よりゴール数を増やしたい」山形市出身のミッドフィルダーで、昨シーズンに続いてキャプテンに就任した土居聖真選手「昨年は追いつかれる試合が多かったが、ことしはもっと個人個人がどっしり構えて耐えきる。高い熱量を持ってまずは自分が先頭切ってやれれば」副キャプテンに就任した中村亮太朗選手「出だし良く入るためにも開幕戦は大事だと思う。積み上げてきたものをなるべく多く出してしっかりと結果につなげていきたい」モンテディオ山形の百年構想リーグ開幕戦は7日・土曜日。昨シーズンJ1から降格した横浜FCとアウェーで対戦します。