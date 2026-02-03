駆動用モーターのアシストで高速域まで余裕

9代目へ進化した、フォルクスワーゲン・パサート。全長は4917mmもあるが、プラグイン・ハイブリッドのパワートレインは、ゴルフのそれと同じ。車重も1774kgとだいぶ重いが、204ps版の0-100km/h加速は7.2秒と、同タイムで処理してみせた。

【画像】全長4.9ｍ超の9代目 VWパサート サイズの近いステーションワゴンたち 電動のID.7も 全153枚

1.5L 4気筒ガソリンターボは、高域で若干息苦しそうなノイズを響かせる。それでも日常的な環境の限り、115psの駆動用モーターが低域からアシストし、3000rpm以上回すことは殆どない。高速道路の速度域まで、余裕を感じながら走れる。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

6速デュアルクラッチATにはスポーツ・モードもあるが、筆者はデフォルトのまま、機械任せの変速で不満はなかった。マニュアル・モードでシフトダウンさせると、反応が遅れ気味で、ギクシャクするような場面がある。

プラグイン・ハイブリッドだから、EVモードも実装する。その場合、0-100km/h加速は11.2秒。一般的な流れへ合わせられる、充分なパワーを得られる。アクセルペダルを踏み込みすぎなければ、110km/hまで加速することも可能だ。

ソリッドなブレーキ 心地よく穏やかに先を急げる

最高出力は、試乗車の204psの他、272ps版もあるが、筆者なら前者を選ぶだろう。確かに速さは1段勝るものの、洗練性や運転の楽しさが、向上するわけではないからだ。

150psのマイルド・ハイブリッドでも、滑らかに大きなワゴンボディを引っ張れる。4500rpmまで回せば頼もしいトルクを得られ、日常的な交通で不満を覚えることはないはず。6000rpmを過ぎると、荒っぽさが伝わってくるけれど。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

プラグイン・ハイブリッドのブレーキペダルは、ソリッドな踏み心地で制動力を調整しやすい。回生ブレーキの効きは自然で、強さを調整できる他、惰性走行にも対応する。

グリップ力は、濡れた路面でも良好。ステアリングは、負荷が増すほど手応えも増し、安心感を抱きやすい。スポーティさは控えめでも、心地よく穏やかに先を急げる。全体が調和し、従順な印象がとてもパサートらしい。車内ノイズも抑えられている。

乗り心地は低速域で硬め 燃費も電費も良好

乗り心地は、標準のダンパーでは、低速域でやや落ち着きに欠ける。速度が上昇すれば、しっとり滑らかさも増すが、オプションのアダプティブダンパーは検討の価値あり。

その可変式ダンパーは、ソフト側の設定でツギハギの多い市街地へ対応。ハード側にすれば、引き締まった姿勢制御を叶えつつ、乗り心地が明確に悪くなるわけでもない。またアルミホイールは、19インチより17インチの方が明らかに快適性では上だ。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

運転支援システムは、車線維持支援やアダプティブ・クルーズコントロール、制限速度警告などが標準。制御は煮詰められており、オンのままでも自然に高速道路を運転できるはず。発進停止が多い状況では、やや加減速が急過ぎる印象ではあるが。

今回の試乗では、高速道路を交えた条件で、117kmを電気だけで走ることを確認できた。電費は5.7km/kWhと、バッテリーEVに並ぶ数字といえる。駆動用バッテリーの充電量が乏しい状態での燃費は、16.0km/L前後で、こちらも良好だ。

熟成度と訴求力の高いステーションワゴン

心地よく運転できる、実用的なステーションワゴン、パサート。フォルクスワーゲンが長年得意としてきた分野といえるが、今でもそれを実感する仕上がりにある。同時に、しっかり新しさも感じられる。

車内空間は若干デジタル過多な印象ながら、走りは洗練され、操縦性には安心感が高い。広々とした後席や荷室を備え、内装の作りも堅牢そうだ。加えてプラグイン・ハイブリッドの場合、電気だけでの走行距離が充分長く、燃費も良い。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

兄弟モデルのスコダ・スパーブの方が、コストパフォーマンスは上かもしれない。それでも、熟成度と訴求力の高いステーションワゴンだ。

◯：電気だけで長く走れ燃費も良好 バランスの良い運転体験 広く実用的な車内空間

△：スコダ・スパーブの方がコスパは良い 1.5Lガソリンエンジンは洗練性が今ひとつ

フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）のスペック

英国価格：4万8745ポンド（約1014万円）

全長：4917mm

全幅：1849mm

全高：1497mm

最高速度：220km/h

0-100km/h加速：7.6秒

燃費：258.8km/L

CO2排出量：9g/km

車両重量：1774kg

パワートレイン：直列4気筒1498cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：19.7kWh

最高出力：204ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：6速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）