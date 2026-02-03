SUV人気に押され9代目の存在感は薄め？

フォルクスワーゲンのご長寿モデル、パサート。最新版は9代目に当たり、ステーションワゴンのみとなったが、SUV人気に押され従来ほどの存在感はないように思える。

【画像】全長4.9ｍ超の9代目 VWパサート サイズの近いステーションワゴンたち 電動のID.7も 全154枚

歴代のパサートも、フォルクスワーゲン・グループの他モデルと技術共有してきた。アウディA4がベースの世代もあった。最新版は、スコダ・スパーブと親戚関係に当たり、スロバキアの生産工場も共有している。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

「B9系」となる最新版のプラットフォームは、MQBエボ。現在の英国で売られているパワートレインは、150psを発揮する1.5L マイルド・ハイブリッドのeTSIに加えて、プラグイン・ハイブリッドが2種類。駆動方式は、前輪駆動か四輪駆動を選べる。

全長は4917mm エンジンは1.5L 4気筒ターボ

エンジンは共通して1.5L 4気筒ターボで、プラグインの場合は6速デュアルクラッチATとの間に、115psの駆動用モーターを実装。最高出力は、204psか272psを選べる。駆動用バッテリーは高密度な25.7kWhのユニットで、後席の座面下に積まれている。

7速デュアルクラッチATが組まれた、203psの2.0L 4気筒ターボも、英国では短期間だが選べた。だが、ラインナップの見直しで最近省かれている。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

ボディは、8代目からだいぶ大きくなった。全長は144mm伸び4917mm。ホイールベースは50mm長くなったが、オーバーハングも前後で同じくらい伸びている。ワイドなフロントグリルが特徴的。プロポーションは、少し間延びしたように見えなくもない。

トリムグレードは、エレガンス、マッチ、ブラックエディションの他、Rラインも選択できる。スポーティさが抑えられたエレガンスは、クラシカルなマルチスポークの17インチホイールが標準。Rラインでは大径化され、ボディトリムで見た目も差別化される。

快適なエルゴ・シート 操作しやすい車載機能

車内空間は、実際に押せる物理ボタンや上質なアルミ製トリムが姿を消し、大きなタッチモニターとアンビエントライトが主役。従来の機能的でソリッドな雰囲気から、少し加飾的なものへ変化している。最新のフォルクスワーゲンらしい、ともいえる。

試乗車はエレガンス・グレードで、マッサージ機能付きのエルゴアクティブ・コンフォートシートが前席へ据えられていた。位置調整は部分的に手動だが、快適な運転姿勢を探しやすい。Rラインにはスポーツシートが載り、座り心地やサポート性は同等に優れる。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

MIB-4と呼ばれる、インフォテインメント・システムは扱いやすい。メニューは理解しやすく、ショートカットは変更可能。殆どの機能は、1、2度のタップで操作できる。

ステアリングホイールには、物理スイッチが残されている。エアコンの温度調整などを担うタッチセンサーには、イルミネーションが内蔵され、夜間でも迷わない。車載機能のインターフェイス・デザインは、良好といっていい。

後席は先代Eクラス以上の広さ 荷室は530L

後席側の空間は、拡大したボディへ期待する通り広々。先代のメルセデス・ベンツEクラスより、前後方向は65mmも広いようだ。

プラグイン・ハイブリッドの場合、45Lのガソリンタンクが荷室の床下へ移動するため、

荷室容量はマイルド版より僅かに狭い。床面の高さを変えることもできない。



フォルクスワーゲン・パサート eハイブリッド 204ps エレガンス（英国仕様）

それでも530Lの空間が確保され、後席の背もたれを倒せるレバーが用意され、カバンを吊り下げられるフックもある。床面を持ち上げると、充電ケーブルをしまえる収納もある。ステーションワゴンらしく、使い勝手は良い。

気になる走りの印象とスペックは、新型 フォルクスワーゲン・パサート（2）にて。