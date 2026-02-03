えなこ、髪色すげぇ！念願の『ポケモン』コスプレ「やっと…カナリィの」
人気コスプレイヤーのえなこが3日、自身のXを更新。ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A』の登場キャラ・カナリィのコスプレ写真を投稿した。
【写真】髪型すげぇ！美ボディ強調 えなこ『ポケモン』カナリィのコスプレ姿
以前から同ゲームのプレイ状況を報告していたが、今回は「やっと…カナリィのコスプレ撮ってきた！」と報告。
投稿した写真では、髪型や髪色、衣装も完全再現したコスプレで、おへそやくびれも見せている。
えなこは、コスプレイヤーのほか、モデル、声優などで活動。“日本一のコスプレイヤー”としてバラエティ番組にも出演する人気コスプレイヤーで知られている。
【写真】髪型すげぇ！美ボディ強調 えなこ『ポケモン』カナリィのコスプレ姿
以前から同ゲームのプレイ状況を報告していたが、今回は「やっと…カナリィのコスプレ撮ってきた！」と報告。
投稿した写真では、髪型や髪色、衣装も完全再現したコスプレで、おへそやくびれも見せている。
えなこは、コスプレイヤーのほか、モデル、声優などで活動。“日本一のコスプレイヤー”としてバラエティ番組にも出演する人気コスプレイヤーで知られている。