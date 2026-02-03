ブラジャーに仕込む新習慣♡シルクで守るバストカバーが登場

汗やムレ、下着のこすれなど、ブラジャーを着けていると気になりがちなバストまわりの不快感。そんな日常の小さなストレスに寄り添う新アイテム「シルクのおまもりバストカバー」が登場しました。ブラジャーの中に仕込むだけで、肌をやさしく守ってくれる新発想のインナー。季節を問わず心地よく使えるのも魅力で、毎日の下着時間をそっと快適にしてくれます♡

シルク100％で一年中快適

素材はシルク100％。夏はサラッと、冬はしっとりとした肌触りで、オールシーズン快適に使えます。

つぎ目のない筒状の丸編み仕様により、チクチク感を軽減し、デリケートなバストにもなめらかにフィット。

薄手でやわらかく、自然に伸びるので、着けていることを忘れるようなストレスフリーな着用感を叶えます。

ブラの中に仕込むだけの簡単ケア

使い方はとてもシンプル。ブラジャーの内側にそっと仕込むだけで、谷間や背中のアンダー部分をやさしくカバーします。汗によるベタつきや、ワイヤーやホックによる摩擦から肌をガード。

毎日身に着けるブラジャーだからこそ、こうしたひと工夫が快適さの差につながります。

目立たず使える大人カラーとサイズ感

シルクのおまもりバストカバー

価格：2,178円(税込)

カラーはアウターに響きにくいスモーキーピンクを採用。いつもの下着にプラスしても違和感なく使えます。サイズは胸囲100㎝まで対応するフリーサイズ設計で、幅広い体型にフィット。

着脱もラクで、毎日のインナーケアとして取り入れやすいのもポイントです。

素材：シルク100％

販売開始日：2026年2月2日(月)

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

やさしさを仕込む新インナー習慣

「シルクのおまもりバストカバー」は、目立たないけれど、あると確実にうれしい存在。ブラジャーの下に仕込むだけで、肌へのやさしさと快適さをプラスできます。

季節やシーンを問わず使えるので、インナーにこだわりたい大人の女性にこそおすすめしたい一枚です♪