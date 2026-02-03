体調急変で転倒→顔から流血→救急外来を受診 はんにゃ川島の元妻・菜月さん回復＆抜糸を報告「早く抜きたい」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが2日、自身のブログを更新し、顔の傷の抜糸を迎えたことを報告した。
【写真】痛々しい！顔に傷を負った姿の写真も公開した川島菜月さん
菜月さんは1月26日のブログで、体調が急変した当時の状況を明かしていた。「子宮が痛いようなお腹を下したような、意識が飛ぶ感じ」と異変を感じ、トイレに向かおうとした際に意識を失って倒れたという。目が覚めると床に倒れており、顔から出血していたことも写真付きで伝えていた。
その後、子どもたちを寝かせた上で周囲から勧められ、救急外来を受診。点滴や採血、エコー検査などを受け、顔の傷は縫合処置が施されたとしている。
この日は「祝・抜糸記念日」と題してブログを更新。「待ちに待った傷口の抜糸の日」と報告し、病院を訪れていることを明かした。顔に残っていた縫合の糸については、息子が「同じクラスの子に蜘蛛の巣みたいでかっこいいと言われた」と話していたエピソードを振り返りつつ、「かゆくなってきて早く抜きたい」と率直な心境をつづった。
一方で、「麻酔はするのか」「そのままなのか」と不安も吐露。「痛そうで怖い」と緊張した様子も記している。ただ、体調そのものは良好なようで、「体は元気過ぎる」とし、ラーメンやごはん、焼き鳥が並んだ食事の写真も公開。自身で「現場でバイトでもしているのか」とツッコミを入れるなど、明るさものぞかせた。
コメント欄には「抜糸頑張って」「きれいに治りますように」「抜糸は思ったより痛くない」など、心配と応援の声が寄せられている。
川島菜月は2015年2月に川島章良と結婚。15年に長女、20年に長男が誕生した。章良は結婚を決めた14年11月の健康診断で腎臓がんが判明し、摘出手術を受けている。2人は25年7月22日に離婚を発表している。
