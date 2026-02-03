県は大雪への対応を強化するための災害対策本部を5年ぶりに設置しました。



北部の7市町村に災害救助法を適用し国と連携して速やかな支援を行います。



県が5年ぶりに設置した大雪対応の災害対策本部会議には、鈴木知事や秋田地方気象台の担当者などが出席しました。



鈴木知事

「県北部を中心として非常に多くの雪が降っていると。1月だけではなくてですね通年で見ましても観測史上最も積雪の多い状況となっている地域があります」





北部を中心に記録的な大雪となっている県内。県のまとめによりますと、今シーズンこれまでに屋根の雪下ろしや除排雪の事故で10人が死亡し、82人がけがをしました。農林水産関係の被害額は、畜産施設や農業用ハウスなど、わかっている分だけで4,200万円余りに。また、鉄道や路線バスなどの運転見合わせが数日続いたほか小中学校、高校の校舎への被害も相次いでいます。県は県発注工事の受注者に対して、除排雪に優先的に取り組めるよう工事の一時中止や工期延長など柔軟に対応するよう通知しました。鈴木知事「被害状況を的確に把握するとともに市町村やJA等と連携し対応を進めてください」県は北部の7市町村に災害救助法を適用しました。国と連携して速やかな支援を行う方針です。