¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤ÈÆ±3°Ì¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢°éÀ®3°Ì¤ÎÂçÌðÎ°ÚðÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬3Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏBÁÈ¤Î¹Ô¤¦¾ì½ê¤Î¿¿²£¤Ë¤¢¤ëAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤¬Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¹²¤Æ¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£BÁÈ¡Ê2·³¡Ë½êÂ°¤Î3¿Í¤ÎÅê¤²¤ë¾ì½ê¤¬AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËµÞ¤¤çÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£·è¤á¤¿¤Î¤ÏÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡£¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡AÁÈ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÑÍ÷¤Ç¤¤ëºÂÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡£AÁÈ¤ÎÅêµå¤¬Áá¤¤»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢à½éÊªá¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·²½°´Ä¶¤Ç¹Ô¤ï¤»¤¿¤¤¼óÇ¾¿Ø¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖAÁÈ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦µå¤òÅê¤²¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡ÊÃÆÆ»·×Â¬µ¡´ï¡Ë¤Ê¤É¥Ç¡¼¥¿Â¬Äê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ä¾µåÃæ¿´¤ËÅêµå¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖËÍ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿à¥«¥ó¥Õ¥ëºÞá¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿·¿Í¤Î»Ñ¤ËÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡£¤½¤é¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¸«¤ËÍè¤Æ¡£¤½¤éÌ£¤ï¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤ò¡¢´öÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£Æ±»þ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ê¤ê¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë