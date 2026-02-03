¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·¿Í2Åê¼ê¤¬¾å¡¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¥É¥é2°ðÀîÎµÂÁ¡ÖºÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÂÎ¤Ä¤¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¿·¿Í¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¶å¶¦Âç¡á¤ÈÆ±3°Ì¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡áÂç¾¦Âç¡á¤¬3Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£°ðÀî¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ34µå¤òÅê¤¸¡¢150¥¥í¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖºÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤ËBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ê¤É1·³¼óÇ¾¿Ø¤äÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤ÇÅêµå¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¹ë¤Ï¡Ö¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µåÃæ¿´¤Î33µå¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï°ðÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¤Ä¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤â½ÐÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾Åê¼ê¤Ë¾å¡¹¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Ï10Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂè3¥¯¡¼¥ë¤«¤éBÁÈ¤ÎÅê¼ê3¿Í¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¡£2¿Í¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÃæ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Åêµå¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£°ðÀî¤Ï¡Ö¡ÊAÁÈ¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¢ÎëÌÚ¹ë¤â¡Ö¤½¤³¡ÊAÁÈ¡Ë¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼2¿Í¤¬¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¤Ø¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë