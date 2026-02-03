◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、筑後）

ソフトバンクの育成4年目、重松凱人外野手（25）が支配下入りを誓った。昨年12月は長打力を磨くべく山川穂高内野手（34）に弟子入り。キャンプは筑後のファーム施設でのC組（3、4軍）スタートとなったが「自分のやるべきことをやるだけ」と前を向く。

戸畑高（福岡）では高校通算28本塁打をマーク。進学した亜大では4年間で公式戦通算1安打ながら、身体能力の高さを買われて育成で指名を受けた。昨年6月に左手を痛めて有鉤（ゆうこう）骨の手術を受け、ウエスタン・リーグは30試合の出場にとどまり打率2割2分1厘だった。

手術後、支配下登録と期限の7月末までに復帰することは難しかった。その期間に、それまで打率や出塁率ばかりを追い求め、打撃の形ができていなかったと自身を冷静に振り返った。「もう1年あるなら、ホームランで勝負したい」。強い覚悟を決めた。

4度の本塁打王経験のある山川に弟子入りすると、毎日が勉強だった。自主トレ期間中は打撃練習やトレーニングだけでなく座学も行われ、ノートにメモをしながら積極的に質問。本塁打の打球方向について左翼、中堅、右翼での違いも教わった。「例えばセンターにいいホームランを打つなら、ライトにはいいホームランは行かない。全方向に完璧なホームランを打つ考え方だったけど、方向によってどんな打球がいけばいいのかが分かった」と目を輝かせる。

1月からは、山川に教わったことを福岡県筑後市のファーム施設で復習。バットの軌道から細かくこだわり振り込んだ。1月下旬、キャンプの振り分けが決まりC組スタートに。「悔しさはあるけど、すぐに切り替えた」。後日、コーディネーターから2月後半ごろから、A組（1軍）、B組（2軍）がキャンプを行う宮崎に行く予定だと伝えられた。

3日もフリー打撃などに汗を流した。筑後では調整が一任されているS組の柳田や今宮も一緒に練習を行う。「（柳田や今宮は）1球ずつ感覚をすりあわせている感じがした」とその姿からも多くを学んでいる。

今季はウエスタン・リーグで7月までに15〜20本塁打を目標に掲げる。昨季支配下登録をつかんだ山本恵大は、2月のキャンプはC組で汗を流した。「去年の山ちゃん（山本）みたいな例がある。筑後でしかできないことをやるだけ」。覚悟を決めた男が、鼻息荒く猛アピールを狙っている。（浜口妙華）