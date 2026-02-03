¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¡©¡×É×¤Ï·¦ÄÍÍÎ²ð¡ªàÂÎ½ÅÁýá·ãÇò¤Î42ºÐ¥À¥ó¥µ¡¼PINKY¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤òÁª¤Ö¤È¤Ï¡Ä¡×
¡Ö40Âå¤Ç¤³¤ÎÁýÎÌ¤Ï¥Ç¥«¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¤òÉ×¤Ë»ý¤Ä42ºÐ¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËàÂÎ½ÅÁýá¤ò¹ðÇò¡£¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç4¥¥íÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²¼¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢PINKY¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤ÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤Ð¤¹¤°¤Ë¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢40Âå¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Äµã¡×¤ÈÇº¤ß¤òÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤È¡¢ÈþÍÆ¤ËÎÉ¤¤¤´ÈÓ¤òËèÆü¤³¤³¤í¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½µ1¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦à¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤¿áPINKY¤ÎºÇ¿·»Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡àÂÎ½ÅÁýá¤¬¤ï¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤Î¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¤È¤Ï¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¹¥´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö4¥¥íÁý¤Ç²¼¤«¤é¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤é½½Ê¬¥¥ì¥¤¡£¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö40Âå¤Î4kgÁý¤Ï¥Ç¥«¤¤¡×¡Ö¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿ÈÂÎ¡×¡Ö42ºÐ¤Ç¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¤Ê¤éÎÉ¤¯¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£