【FW売り上げランキング】新モデルランクインもトップ3の牙城は崩れず ツアー人気とアマチュア人気に乖離があるのはなぜ？
テーラーメイドからは『Qi4D』、キャロウェイからは『クアンタム』という注目モデルが発表され、すでに予約もスタートし、ドライバーランキングでは新モデルがトップ3にランクイン。しかしフェアウェイウッド部門では、昨年から引き続きピン『G440 MAX』と『ゼクシオ14』が1位、2位をキープしている状況だ。フェアウェイウッドの販売動向について、有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんはこう語る。
【写真】新モデルのランクインは1機種のみ フェアウェイウッド売り上げトップ10
「1月9日から予約がはじまった『Qi4D』も評価は非常に高く、予約数も順調に伸びています。ただ、現時点では『G440 MAX』や『ゼクシオ14』にはまだ及ばないという印象ですね」ピンやゼクシオの人気が高い要因はどこにあるのか。「フェアウェイウッドは飛距離よりも“やさしさ”を重視するゴルファーが多いカテゴリーです。テーラーメイドやキャロウェイのモデルはツアープレーヤーやアスリート層からの評価が高いのですが、アベレージゴルファーにはやさしい印象の強いピンやゼクシオが選ばれやすい傾向があります」約1年間にわたりフェアウェイウッド部門の首位を守り続けているピン『G440 MAX』。2026年も人気が続く可能性が高い。 （フェアウェイウッドトップ3）1位 ピン G440 MAX2位 ゼクシオ143位 ゼクシオ14 レディス◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ FW売り上げランキングトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
「1月9日から予約がはじまった『Qi4D』も評価は非常に高く、予約数も順調に伸びています。ただ、現時点では『G440 MAX』や『ゼクシオ14』にはまだ及ばないという印象ですね」ピンやゼクシオの人気が高い要因はどこにあるのか。「フェアウェイウッドは飛距離よりも“やさしさ”を重視するゴルファーが多いカテゴリーです。テーラーメイドやキャロウェイのモデルはツアープレーヤーやアスリート層からの評価が高いのですが、アベレージゴルファーにはやさしい印象の強いピンやゼクシオが選ばれやすい傾向があります」約1年間にわたりフェアウェイウッド部門の首位を守り続けているピン『G440 MAX』。2026年も人気が続く可能性が高い。 （フェアウェイウッドトップ3）1位 ピン G440 MAX2位 ゼクシオ143位 ゼクシオ14 レディス◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
4位以下は？ FW売り上げランキングトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】