鹿島は3日、鹿嶋市内のクラブハウスで全体練習を行い、7日の百年構想リーグ開幕節・FC東京戦（味スタ）に向けて調整した。

2年目の指揮を執る鬼木監督は「積み上げてきたものはキャンプを通して出せている。選手間の意思疎通も取れてきた」と仕上がりに手応えを強調。昨季王者として臨む新シーズンへ「相手は自分たちとやる時にモチベーションが非常に高くなる。それを理解した中で受けずに戦うこと」と心構えを説いた。

至上命題となる優勝に向け、鍵を握るのがPK戦だ。百年構想リーグは90分で決着がつかなかった場合にPK戦が行われ、PK勝ちなら勝ち点2、PK負けなら同1となる。指揮官は「90分で勝つことが大前提。勝つ意識はより高めていきたい」とした上で「タイトルという意味ではPK戦になってもしっかりと勝ち切ること」と強調。

PK練習にも取り組んでおり、準備を尽くして臨む方針だ。「PK戦で“運がなかったよね”で終わりたくない。しっかりと準備をした中で勝ったのか、力負けしたのか。PKのプレッシャーで選手は鍛えられる部分もあるし、自分自身も選手の技術的なものだけではない部分を見極めながら人を選ばないといけない。日頃からしっかりと選手を見続けることが自分の仕事として大事になる」と語った。