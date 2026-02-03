７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が３日、都内で行われた「株式会社アソビダス」設立記者発表会に出席した。

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥらが所属する株式会社アソビシステムと株式会社ミダスキャピタルが共同して設立した会社が「株式会社アソビダス」で、アイドルなどの推し活をデジタル化し、よりよい推し活環境を作っていこうという試みだ。

この日、会見に登場したＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの福山梨乃は「ＳＮＳを通じて日本だけでなく、海外の方からもたくさんのリアクションをいただいております。私たちの曲で、世界中の皆さんとつながれていて、その熱量を肌で毎日感じております」と話した。

すでにグループとしてはオンライン特典会やデジタルくじなど、デジタルでファンとつながっており、小川奈々子は「オンライン特典会は遠方の方ともつながっているので、とてもうれしいですし、オンラインくじは、ファンの方がとても喜んでくれて、大切なコミュニケーションの場になっています」と語った。

新会社ではファンの熱量を効率よく、「価値」へと変えていくことを目標にしており、村川緋杏は「世界の皆さんと推し活を楽しめるような環境づくりをして、ゆくゆくは私たちもワールドツアーに挑戦できるようなそんなアイドルになりたいです」と意気込んだ。

