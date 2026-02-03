『嵐が丘』マーゴット・ロビーらが魅力を語る特別映像解禁 不穏な美しさを放つキャラポス＆新場面写真も到着
マーゴット・ロビーが主演・プロデューサーを務めるエメラルド・フェネル監督最新作『嵐が丘』（2月27日公開）より、激しく惹かれ合う2人を熱演したマーゴット、ジェイコブ・エロルディ、そしてエメラルド・フェネル監督の熱い想いがあふれ出す特別映像が解禁。併せて、主要キャラクターの深淵をのぞくキャラクターポスター、ドラマの加速を予感させる新場面写真も一挙に到着した。
【動画】マーゴット・ロビーらキャスト＆監督が魅力を語る『嵐が丘』特別映像
本作は、2023年最大のヒット作『バービー』を手掛けたマーゴット・ロビーが、『バービー』の製作陣とタッグを組み、再び主演とプロデューサーを務めて贈る、衝撃のノンストップ・ラブミステリー。
今もなお読み継がれる“究極の愛”を映画化するため、マーゴットが監督・脚本を託したのはエメラルド・フェネル。監督デビュー作『プロミシング・ヤング・ウーマン』で、軽快なストーリー展開の裏に人間の醜さや社会の闇を鋭くえぐり出し、イギリス人女性監督として史上初となるアカデミー賞（R）脚本賞を受賞したフェネル監督が、幾度も映像化された『嵐が丘』を新たに紡ぎ出す。
そしてこの物語の中心を成す、キャサリンをマーゴット、ヒースクリフをジェイコブ・エロルディが演じる。エロルディは、映画『キスから始まるものがたり』やドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』と言った作品で若いファンの支持を集める一方、2025年11月に公開されたギレルモ・デル・トロ監督作『フランケンシュタイン』で怪物役を演じて世界の批評家から絶賛され、第98回アカデミー賞助演男優賞に見事ノミネートを果たした。
特別映像は、撮影現場で「『嵐が丘』へようこそ」と微笑むマーゴットの姿から幕を開ける。プロデューサー兼主演を務めたマーゴットは、本作を「こじれてて、挑発的で、ロマンティック」と表現し、これこそが作りたかった「新たな『嵐が丘』」であると熱意たっぷりにコメント。そんな彼女が絶大な信頼を寄せるエメラルド・フェネル監督は、「14歳で原作を読んだ時の感覚を昇華させた」と語り、細部に至るまで感情を動かす仕掛けを施したと自信をのぞかせる。
さらに注目は、ヒースクリフ役のジェイコブ・エロルディ。マーゴットが「彼が雨に打たれるだけで観客は息もつけない」と狂おしそうに絶賛すれば、ジェイコブもまたマーゴットを「情熱的なカリスマ」と称え、2人の間に生まれた化学反応の素晴らしさが伝わってくる。映像内には、再会の喜怒哀楽を爆発させてヒースクリフに抱きつくキャサリンや、雨に濡れた姿で「2人の運命がどうなろうとも、キスして」と彼女の顔を抱き寄せるヒースクリフの切ないシーンも収められており、観る者の胸を熱く焦がさずにはいられない内容となっている。
また、主要キャラクター5人の美麗なポスタービジュアルも解禁。アンティーク調の額縁に収められた彼らの横顔は完璧な美しさを湛えているが、その背景には、内面に潜む狂気や思惑が描き出されている。
美しき令嬢キャサリン（マーゴット・ロビー）を包むのは、うっすらと血管が走る肌を思わせる柔らかなピンク。生命の生々しさと危うさが同居した、ゾッとするほど美しい色使いだ。対して、彼女と激しく惹かれ合う孤児ヒースクリフ（ジェイコブ・エロルディ）のビジュアルは、どこか悲壮感漂う深い青に染まっている。それは2人が幼少期を共に過ごした“嵐が丘”の険しい岩肌のようであり、彼が胸に秘めた孤独と、キャサリンを求め続ける激しい執念を物語っているかのようだ。
キャサリンを支えながらも底知れぬ野心をのぞかせる家政婦ネリー（ホン・チャウ）の背景には、その複雑な内面を象徴するように、迷宮のような不思議な模様が。キャサリンを富で魅了する富豪エドガー（シャザド・ラティフ）の背後には、混沌とした澱みが渦巻く。エドガーが妹のように大切にする純真無垢なイザベラ（アリソン・オリヴァー）は、大好きなリボンに彩られながらも、ヒースクリフという“毒”に魅入られていく崩壊を予感させる。それぞれの渇望が凝縮された、美しくも意味深なポスターとなっている。
さらに、映画の世界観を切り取った新たな場面写真も解禁された。
赤と白のコントラストが目を引くドレス姿のキャサリンと、立派な紳士へと成長したヒースクリフ。隣り合いながらも視線が交わらない不穏な2ショットや、純白のウェディングドレスで物悲しげな表情を浮かべるキャサリン、そして意味深な視線を送るヒースクリフの姿―。
かつて“嵐が丘”で身分の違いを超えて心を通い合わせた2人は、大人になり激しく求め合う。しかしその愛は、時代の渦に飲み込まれ、予期せぬ道へと引き裂かれていく。果たしてこの場所で一体何が起きるのか？ 2人を待ち受ける衝撃の運命とは？
映画『嵐が丘』は、2月27日より全国公開。
