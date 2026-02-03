巨人の春季キャンプは第１クール最終日。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、新外国人投手に目を向けた。

マウンドに立っている姿に威圧感がある。新外国人のマタも、十分競争に加われる逸材だ。聞くところによると、あるメジャー球団の４０人枠に誘われていて、巨人を選んでくれたという。メジャーデビューよりも日本での成功を優先したハングリーさは買いたいところ。この日も投げ終わった後、田中将や則本のピッチングを後ろでずっと見ていたり、研究熱心だと感じた。前置きが長くなったが、マタ自身もいい球を投げていたよ。

やや右腕を下げ、テイクバックを小さくして振りはコンパクト。あっという間にボールが来る感じではないか。直球はキレがあり、強さもある。制球もまとまっているし、変化球の曲がりもいい。左右を使えそうで、先発でおもしろいタイプだ。これでメジャー経験がないことが不思議なくらい。まだ２６歳という若さからも、彼の全盛期が巨人という舞台になるかもしれないね。

外国人は他に、ウィットリーと楽天で実績のあるハワードがいる。岡本が抜けた現状から、野手のキャベッジとダルベックは優先したいだろうし、守護神・マルティネスは確実。となれば、競争はし烈だ。今後、マタの評価は上がっていくだろう。他２人の刺激になれば相乗効果につながる。（高橋 由伸）