市川團十郎、長女・麗禾＆長男・勸玄と「7年ぶり」に親子で節分会に参加 和装姿の記念ショットにファン感慨「背が伸びましたね」「2人ともますますママに似てきていますね」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が3日、自身のSNSを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）と共に千葉・成田山新勝寺で行われた『令和8年 節分会（せつぶんえ）』に参加したことを報告した。
【写真】「背が伸びましたね」「ますますママに似てきていますね」和装姿で決めた麗禾＆勸玄の姉弟2ショット
ブログでは、トレーニングを終えて会場に向かい楽屋でヘアメイクを行う様子、大観衆を前に豆まきを行う様子など、一連の流れを写真とともに連投で紹介。麗禾は朱色系の鮮やかな着物姿、勸玄は團十郎と共に袴姿で決めている。
2人がそろって節分会に参加するのは「7年ぶり」とのこと。ある投稿では「10年前」のコメントを添え、幼児期のあどけない勸玄が豆まきに参加した際のなつかしい写真も披露した。
これらに対し、ファンからは「感慨深い。素敵でござりまする れいかちゃん綺麗だし かんかんも勇ましい」「れいかちゃんとかんげん君お顔が似てるね」「2人ともますますママに似てきていますね」「2人とも背が伸びましたね」「立派になって」などと、さまざまな反響が寄せられている。
