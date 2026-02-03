3日午後6時3分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の白河市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、それに玉川村、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、土浦市、筑西市、それに桜川市、栃木県の大田原市、宇都宮市、真岡市、益子町、市貝町、それに高根沢町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

白河市 須賀川市 田村市

鏡石町 天栄村 泉崎村

中島村 棚倉町 玉川村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 城里町 東海村

土浦市 筑西市 桜川市



□栃木県

大田原市 宇都宮市 真岡市

益子町 市貝町 高根沢町

■震度2

□福島県

福島市 郡山市 二本松市

本宮市 川俣町 大玉村

西郷村 矢吹町 矢祭町

塙町 石川町 平田村

浅川町 古殿町 三春町

小野町 いわき市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

大熊町 浪江町 飯舘村



□茨城県

北茨城市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 大子町

茨城古河市 石岡市 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

阿見町 五霞町 境町



□栃木県

日光市 那須塩原市 那須町

足利市 佐野市 鹿沼市

小山市 栃木さくら市 那須烏山市

下野市 茂木町 芳賀町

壬生町 栃木那珂川町



□群馬県

沼田市 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 太田市

館林市 渋川市 みどり市

板倉町 千代田町 大泉町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 鴻巣市 久喜市

嵐山町 さいたま見沼区 春日部市

幸手市 宮代町



□千葉県

香取市 千葉若葉区 千葉美浜区

市川市 野田市 成田市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 印西市 白井市

栄町

■震度1

□福島県

福島伊達市 国見町 鮫川村

相馬市 南相馬市 双葉町

葛尾村 新地町 下郷町

檜枝岐村 西会津町 猪苗代町

会津美里町



□茨城県

牛久市 神栖市 河内町

八千代町 利根町



□栃木県

矢板市 塩谷町 栃木市

上三川町 野木町



□群馬県

東吾妻町 片品村 川場村

みなかみ町 安中市 榛東村

吉岡町 神流町 甘楽町

玉村町 群馬明和町



□埼玉県

本庄市 羽生市 深谷市

滑川町 小川町 吉見町

鳩山町 ときがわ町 埼玉美里町

埼玉神川町 寄居町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川越市 川口市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 朝霞市

志木市 和光市 新座市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 吉川市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

越生町 川島町 松伏町

秩父市 横瀬町 皆野町

長瀞町 小鹿野町



□千葉県

銚子市 東金市 旭市

匝瑳市 山武市 神崎町

多古町 東庄町 九十九里町

芝山町 横芝光町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉稲毛区 船橋市

松戸市 千葉佐倉市 市原市

我孫子市 浦安市 四街道市

八街市 富里市 酒々井町



□宮城県

角田市 岩沼市 柴田町

丸森町 山元町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 武蔵野市 東京府中市

調布市 町田市 小平市

日野市 東村山市 国分寺市

東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区

川崎中原区 川崎宮前区 湯河原町



□山梨県

山梨北杜市 富士川町 忍野村

富士河口湖町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。