神戸発のアイドルグループＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪が３日、神戸市の生田神社で行われた節分祭の豆まき神事に参加した。

歓声とともに壇上に上がった５人は、豆やお菓子を全力で投げて集まった観衆を喜ばせた。メンバーの曽谷蘭は「後ろの方にはなかなか豆を飛ばせなかったのですが、狙ったところに的中した時はとてもうれしかったです」と笑顔。神粼萌衣は「思ったよりも豆を遠くのとこに飛ばすのは難しかったのですが、目が合った人に投げて受け取ってもらえた時はお互い笑顔で福があふれてる感じがしました」と喜んだ。

「昔から生田神社さんにお世話になっていた」という村田せれなは「沢山の方が笑顔で手を振ってくださって、福を届ける役目でしたが、逆に私自身も幸せをいただいてました」と感謝。キャプテンの森島みなみは「毎年出演させていただいているおかげで、年々、皆さまからの声援も大きくなり、幸せな節分になりました」と、手応えを口にした。

また、４月５日でグループを卒業する深田あゆみは「今年で三回目、そしてＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪のメンバーとして最後の参加でした。去年よりも豆やちくわを遠くまで届けることができて、本当に楽しかったです。みなさん福を受け取ってくださりありがとうございました」と、感慨深げに振り返った。