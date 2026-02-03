専属の肉師が選ぶ黒毛和牛と旬果実の一皿…赤身の旨さを極めたステーキと華やかな前菜がそろう大人の肉ビストロ
名古屋市営地下鉄「国際センター駅」から徒歩3分の場所にある「THE GOHAN classic pavilion」は、創作肉ビストロです。
自慢は何といっても牛肉料理。専属の肉師が目利きした全国各地の上質な黒毛和牛を取りそろえています。中でも、モモ肉の「シンタマ」など、適度にサシが入った赤身中心の希少部位も扱っているのが特徴です。
取り扱いが難しい部位だからこそ、丁寧な下処理を施し、調理法や熟成方法まで追求した上で調理に臨んでいます。
極上の赤身肉をオーブンで出し入れしながら、約40分かけてじっくり火入れを行い、仕上げに高温の油にさっとくぐらせることで、香ばしさとともに旨味を閉じ込めます。艶やかな断面と弾力、あふれ出す肉汁が自慢の、唯一無二のステーキです。
人気の【季節のフルーツと花畑牧場ブラータのカプレーゼ】は、ミルク感豊かな北海道・花畑牧場のブラータチーズに、宮崎県産マンゴーやブランド桃のアールグレイマリネ、博多あまおうなど旬のフルーツを組み合わせた一皿。果物の瑞々しさと、ほどよい酸味のバランスが楽しめます。
【八寸 前菜の盛り合わせ】をはじめ、創作料理はいずれも一皿一皿丁寧に仕上げられており、味はもちろん、見た目の美しさにもこだわり、五感で楽しめる構成となっています。
ドリンクは、料理に合わせてソムリエが厳選したワインのほか、山梨県の「うちゅうブルーイング」や三重県の「ひみつビール」など、クラフトビールも豊富にラインアップ。
店内にはカウンター席、テーブル席、半個室を備え、コース料理での会社の会合や女子会、記念日利用はもちろん、二次会・三次会など幅広いシーンで利用できます。
＜メニュー＞※席料1人440円／繁忙期（GW・お盆・クリスマス・年末年始）はサービス料10％有
【黒毛和牛ステーキ】（100g／2420円～）
【八寸 前菜の盛り合わせ】（3630円）
【本日の鮮魚カルパッチョ】【黒毛和牛のタルタル】（各1320円）
【季節のフルーツと花畑牧場ブラータカプレーゼ】（2860円～）
【錦爽鶏 自家製よだれ鶏】（1045円）
【海老ジェノベーゼリゾット】
【黒毛和牛牛すじリゾット】（各1650円）
【クラシックプリン】（605円）
【チョコレートテリーヌ】（715円）など
＜コースメニュー＞
【グルマン飲み会コース（飲み放題付き）】（5品／5500円）
【グルマンディーズ 6500】（9品／7150円）
【グルマンディーズ 10000】（10品／11000円）など
※2025年11月11日時点の情報です