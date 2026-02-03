「中華まん」値引きにミンティア半額！セブン・ファミマ・ミニストップ・ローソンのお得なキャンペーンまとめ《2月3日時点》

セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2026年2月3日時点で発表されているお得情報をまとめました。

「カップヌードルBIG」や「どん兵衛」などもまとめ買いでお得に

セブンのキャンペーン

【カップヌードル50円引き】

2月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象のカップヌードルに使える50円引きクーポンが毎日もらえます。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル

●日清食品 カップヌードル カレーヌードル

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【ミンティアブリーズ半額】

2月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のミンティアブリーズ（フレッシュピーチ／フレッシュグレープ）いずれか1個を購入すると、次回ミンティアブリーズ（クリアプラス マイルド／レモンライムドレス）に使える半額クーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月2日から22日まで。

【ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト チーズフロマージュ＆ハニー30円引き】

2月3日から9日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト チーズフロマージュ＆ハニー」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は2月3日から16日まで。

【ジョージア30円引き】

2月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ジョージア カフェラテ」「ジョージア ブラック」（各500ml）のどちらか1本を購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は2月3日から23日まで。

【ザバス30円引き】

2月3日から16日までの期間、対象のザバスを1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ヨーグルト風味

●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 カフェラテ味

●ザバス ホエイプロテイン マスカット味

●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ココア味

クーポンの利用期間は2月3日から23日まで。

【ダノン ビオ20円引き】

2月3日から16日までの期間、対象のダノン ビオを1本購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルト ドリンク ブルーベリー

●ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルト ドリンク100g

クーポンの利用期間は2月3日から23日まで。

【中華まん20円引き】

2月7日から11日までの期間、中華まんが全品20円引きで購入できます。

ファミマ、ミニストップ、ローソンのお得情報をチェック！

ファミマのキャンペーン

【炭火焼きとり50円引き】

2月3日から9日までの期間、「炭火焼きとももタレ」と「炭火焼きとりもも塩」に使える50円引きのファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【グミショコラ40円引き】

2月3日から16日までの期間、ファミマル「やわらかジューシーなグミを味わうグミショコラ」の「オレンジ味グミ×ビターチョコ」「グレープ味グミ×ホワイトチョコ」に使える40円引きのファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【日清焼そばU.F.O.50円引き】

2月3日から23日までの期間、「日清焼そばU.F.O.」「日清焼そばU.F.O.大盛」「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル」に使える50円引きのファミペイクーポンをアプリで配信しています。

【チョコラBB100円引き】

2月3日から3月2日までの期間、「チョコラBB」の「Feチャージ」「ナイトウェル＜指定医薬部外品＞」「ローヤル2＜指定医薬部外品＞」「ハイパー＜指定医薬部外品＞」に使える100円引きのファミペイクーポンをアプリで配信しています。

ミニストップのキャンペーン

【クランキーチキン20円引き】

1月30日から2月5日までの期間、「クランキーチキンうま塩味」「クランキーチキン辛旨味」が本体価格から20円引きに。アプリクーポンを利用すると、さらに本体価格から20円引きで購入できます。

得盛サイズも20円引きの対象です。

ローソンのキャンペーン

【カップヌードルBIGまとめ買いで100円引き】

2月3日から16日までの期間、日清食品「カップヌードルBIG」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

【どん兵衛まとめ買いで100円引き】

2月3日から16日までの期間、日清食品「どん兵衛」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 どん兵衛 きつねうどん

●日清食品 どん兵衛 天ぷらそば

●日清食品 どん兵衛 鬼かき揚げうどん

●日清食品 どん兵衛 カレーうどん

●日清食品 どん兵衛 肉うどん

●日清食品 どん兵衛 鴨だしそば

【でかまるまとめ買いで100円引き】

2月3日から16日までの期間、東洋水産「でかまる」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●東洋水産 でかまる 辛もやしスタミナ醤油ラーメン

●東洋水産 でかまる もやし味噌ラーメン

【パン30円引き】

2月3日から16日までの期間、常温のパン各種を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月3日から23日まで。

「クリームたっぷり！ふわもち 冷やしクリームパン」各種や店内調理（まちかど厨房）のパンは対象外です。

コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ