週刊ヤングマガジンにて連載中の「平成敗残兵すみれちゃん」は、かつて平成の時代、5人組のアイドルグループ「ファーストラバーズ（ファスラバ）」のリーダーとして活動していた”すみれちゃん”こと東条すみれが、従兄弟の泉雄星の手により再起していく物語。その登場人物は落ちぶれていながらもヒーロー然としたポジティブさを誇るすみれちゃんを筆頭に曲者揃いだ。

中でも異彩を放つのが”すしカルマ”こと御手洗颯子。すみれちゃんと同じく元・ファスラバメンバーであり現在33歳、独身。Iカップ。解散後は同人作家として活動してきたが、人気がある同人作家に対して妬みのあまり「いーなーブスは漫画がうまくて」と言い放ち、スカウトにきた雄星は、高校生であることを理解した上でガチで狙いにいくなどかなりの危険人物だ。一方で自己評価が極めて低く、感性が女児じみていることもあり、セリフの尖り具合に加えキャラクターとしてもカルト的な人気を誇る人物でもある。

現在同作作中の展開にあわせ、男装するすみれちゃんの「別名義」が2月2日より2月8日にかけて募集されており、採用された名前の応募者には「すしカルマのおっぱいマウスパッド」が贈呈される。このアイテムはかつてヤングマガジン2・3合併号で実施された「川柳企画」の賞品として制作されたもので、今回はその「余っちゃった」分が再び日の目を見ることになる。

実は画像や写真としては（筆者が調べた限り）表に出てきていないこのアイテム。すしカルマのIカップが立体で表現されるとどうなるものか大変気になったので、またもヤンマガ編集部にお願いして、現物を貸し出してもらえることになった。結果体は100点満点だったので、早速フォトレポートという形でご紹介していく。

【すしカルマ】

声優の五十嵐裕美さんがすしカルマのツイートを熱演。いい意味で最高にキモくて何度も聞き返したくなる

初登場時からとんでもないことを言っているすしカルマ

すしカルマのIカップやいかに！

そもそも「おっぱいマウスパッド」とは、主に女性キャラクターが印刷された上で、シリコンなどでバスト部分を立体に表現し、マウスパッドとして使用した際には手首を持ち上げて補助してくれるという代物だ。稀に男性キャラの大胸筋、あるいは尻だったりするケースもあるが、その場合は「立体マウスパッド」などと呼ばれる。また、「おっぱいマウスパッド」の立体部分のサイズはキャラクターのバストサイズに依存するため大きいものや小さいものがあり、貧しいキャラの場合は平面印刷にもかからわず「おっぱいマウスパッド」と言い張る場合などもあったりする。

その点「すしカルマのおっぱいマウスパッド」は、実用性としては若干使いづらさを感じるレベルでデカい。なにせすしカルマはIカップなのでさもありなん。本人も恵まれたバストを誇りに思っている節があり、それを表すようにイラストとあわせて「今日もボクでシコるんですかぁ～？」という煽るような過激なセリフが書いてあるが、続く「しょうがないにゃあ…♡」は元ネタを辿れば平成時代に大流行したMMORPGであり、その点も年代を表す貴重な資料であると言えよう。

なお、絵柄は本品のために描き下ろされたイラストであり、小生意気な表情と相まって太眉たぬき顔童顔が存分に味わえるデザイン。本品の撮影中に気づいたが、口周りのシワはやはりそういうこと……なのだろうか。一方背景には涙を流す寿司のアイコンと、「su」「shi」の文字が散りばめられた可愛らしいデザインとなっている。

本アイテムのために描き下ろされたイラスト。デカいバストと時代を感じるセリフ、そしてかわいらしい背景と情報量が多い

小生意気な表情がすしカルマらしい。口元には……

裏面は黒一色。机などに吸い付き、滑りにくい素材になっている

本体とも言えるバスト部分はシリコンがミッチミチに詰まっており、上からグッと押しても底に届かないほど。触り心地は大変に柔らかく、手首のサポートに良さそうだなぁ！と感じる。実際マウスをセットしてみると「そういうプレイなのか？」と思ってしまうような不思議なビジュアルとなるが、手首の持ち上げ具合は大変よろしく、一方で高すぎてややマウスや配置を選ぶかもしれないと思うほど。

これがIカップの力……！

強く押し込んでもとても底には付かないほどのボリューム

谷間は人差し指がガッチリとかかる深さ

手を置くと手首が柔らかな感覚で包まれる

マウス（トラックボール）を置くとこんな感じ。特殊なプレイのような気がしてくる

実用上はこうなる。サポート感は大変いい感じだが、高さがあるのでマウスとの相性があるかもしれない

本製品は「エロいんだけどなんかすしカルマだからエロくない」というなんだか不思議な感覚が味わえるアイテムだ。すしカルマというキャラクターを知っていればよりそう思えることは確実で、そうした意味でもファングッズとして入手経路が限られているのが大変惜しい。普通に買うので売って欲しいと思うレベルである。

今回の「別名義」募集は本編にも影響を及ぼす一大キャンペーン、そして選ばれるのは1名ということで大変に狭き門であるが、すみれちゃんのためにも、すしカルマを入手するためにも、是非奮って応募してみてほしい。

すみれちゃんの別名義を募集するキャンペーンは2月8日が締め切り。すみれちゃんのためにもすしカルマゲットのためにも是非応募を