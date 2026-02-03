すでに後半戦に入っている衆議院選挙。



これから3日間、選挙区ごとに、立候補者それぞれの選挙戦と訴えをお伝えします。



「候補者を追う」。



3日は小選挙区制度導入後過去最多の6人が立候補した秋田1区です。



秋田1区は、前の議員1人と新人5人のあわせて6人による選挙戦です。

■自民・前 冨樫博之氏(70)

秋田1区で5回連続当選を果たしている自民党の冨樫博之氏70歳。



冨樫博之氏

「皆さんと直に話する機会を地域のほうでつくっていただきました。本当に感謝と御礼を申し上げる次第であります」





■国民・新 木村佐知子氏(39)

遊説は企業回りが中心ですが、真冬でも直接声を届けようと屋内での演説を増やしています。選挙戦最初の土曜日には約800人の聴衆を前に、産業振興により一層力を注いでいくと訴えました。冨樫博之氏「脱炭素！CO2を出さないようなクリーンな電気で工場群を誘致して、あるいはデータセンターを誘致して」「造成工事を行って工業団地をつくる。GXの工場群を誘致するっていうんです。これを今進めようとするそのトップ、その先頭に立たなきゃいけないのがこの冨樫博之なんですよ」“これまでも地元に予算を持ってきた”と実績を強調する冨樫氏について、この日、応援に駆けつけた小泉進次郎防衛大臣は。小泉進次郎防衛大臣「冨樫博之がやったんだよと言って、こんなに自分がやったと言っていやらしくない人いない。すばらしい、もう人徳があらわれてて」国とのパイプ役を強調する冨樫氏。連立の枠組みは変わりましたが、高市政権への追い風も背景に幅広い世代への浸透を図っています。

木村佐知子氏

「いってらっしゃいませ。よろしくお願い（握手）ありがとうございます。頑張ります」



国民民主党の新人で弁護士の木村佐知子氏39歳。



木村佐知子氏

「一人でも多くの方とふれあいたいという。朝は皆さんお急ぎですけど、いろいろ声かけていただいたりもするので。よろしくお願いします。どうもありがとうございます」



3年前の東京・台東区議会議員選挙ではトップ当選を果たしました。



木村佐知子氏

「働く皆さんの手取りが増える政策を行っていきます」



秋田市で生まれ育ち、大学進学で東京に出た木村氏。



木村佐知子氏

「この地方を尊重する政治を行うために、わたくし秋田出身者として全身全霊で頑張ってまいります」



この日は国民民主党の古川元久代表代行が応援にかけつけました。



古川元久代表代行

「やっぱり地方だった、やっぱり地元だった、ふるさとだった。戻ってきた木村佐知子さんにどうぞ皆さんのあすをそして子どもたち孫たちの未来を託してください」



木村佐知子氏

「クマも出て、人口も減って、どうにかならないのかと。でも私、どうにかするために、帰ってきましたから」



2児の母親で、候補者の中で最年少の木村氏、若い世代の所得の向上や子育てしやすい環境の整備を進めると訴えて、初めての国政選挙での当選を目指します。

■参政・新 佐藤美和子氏(66)

“思い”は届かなくても、前向きな気持ちで臨む選挙戦。



記者

「何か言われました？」

佐藤美和子氏

「選挙権ないって。選挙権ないからって。でもちゃんと選挙のこと考えなきゃいけないよ～って」

記者

「（元）先生らしい…」

佐藤美和子氏

「そうなんですよ」



36年間小学校で教員をしていた、参政党の新人・佐藤美和子氏66歳。



去年7月の参議院選挙以来、2度目の国政選挙挑戦ですが、前回は真夏、今回は真冬の選挙戦です。



佐藤美和子氏

「毎日同じ鍋を食べてます…」

記者

「（具材は）何ですか？」

佐藤美和子氏

「え？タラ、タラで。選挙始まる前におっきいお鍋につくって。ご飯つくってる時間もないので」



前回の参院選で躍進し、一気に知名度が高まった党の一員として国政を担うことになったら、消費税の廃止や、子育てしやすい社会づくりを目指す考えです。



佐藤美和子氏

「子どもさん一人あたり月10万円支給。そしたら安心して子育てができて、たくさんの子どもさんを産み育てたいなという若い人たち、増えると思います」



短期決戦の今回は、市内中心部での活動に重点を置き、支持拡大を図ることにしています。

■共産・新 鈴木知氏(49)

共産党の新人、鈴木知氏49歳。



この日の演説会には、4期24年にわたって参議院議員を務めた、共産党の市田忠義副委員長が応援に駆け付けました。



市田忠義副委員長

「自民党政治に立ち向かって対案示して頑張ってる政党は、日本共産党しかないということが、誰の目にも非常に分かりやすい。ただマスメディアのみなさんはあんまりここ報道しませんから。我々が広い国民のみなさんにこのことを伝えきれば、躍進の可能性大いにあると、こんなおもしろい選挙はないと思うんです」



鈴木知氏

「今の高市政権による軍事大増税、軍事増強、これをしっかりとストップをさせる。これは、多くの国民の願いだと思います。今この大雪で、目の前の雪の山をなんとかしてくれとか、能登の復興をなんとか早くしてくれ、そういうところにもっともっと私たち国民の税金は使われるべきではないかと、私は思っています」



普段から地域の人たちの生活相談に応じているという鈴木氏。



小さな声を国政に届けたい。



強い思いで、4度目の国政選挙に挑んでいます。



鈴木知氏

「やっぱりみなさん本当苦しい思いをしながらも、政治変えてほしいっていうことで私のところに来ていただいているので、その気持ちが非常にありがたいなと。応えなきゃいけないなというふうに思っています」

■中道・新 早川周作氏(49)

早川周作氏

「チョレイ！…あっち？あっち？チョレーイ！」



プロ卓球チームの運営会社を経営する、中道改革連合の早川周作氏49歳。



知名度の向上を目指し、趣味のトライアスロンで鍛えた足腰で、選挙区を走り回ります。



早川周作氏

「消滅都市ナンバーワンって、故郷秋田がずーっと言われ続けて、どんどん弱くなってる。これを僕見過ごすわけにはいかないんですよ」



学生時代から起業や経営に携わってきた早川氏。



有権者から期待の声をかけられることが多いといいます。



早川周作氏

「その寄ってる考え方ではなく、しっかりとこれから変えていくんだっていうことなったら、もう投票先って僕しかないと思ってるんで、それしっかりとやっていけば、今デュースの状況でもチョレイ！でなんとかなると思いますね」



持ち前の明るさで冬の短期決戦に臨んでいます。



公示日には、オンライン会議ツール・Zoomの日本法人で会長兼社長を務める下垣典弘さんが応援に駆け付けました。



300社の企業誘致と6,000人の新規雇用を公約に掲げている早川氏。



経営者としての経験と人脈を生かして、秋田の人口減少に歯止めをかけたいと訴えています。

■維新・新 松浦大悟氏(56)

日本維新の会の新人で、元参議院議員の松浦大悟氏56歳。



自民党と日本維新の会が連立政権を組んだことでようやく政治が動き始めたと述べ、今回自民党候補とも争っていますが、日本維新の会が「改革を進めるエンジンになる」と、アピールしています。



松浦大悟氏

「高市首相はやりたいことがいっぱいあるのに抵抗勢力がいてなかなか改革を進ませてもらっていません。今度の選挙では日本維新の会は高市早苗さんをしっかりガードして、そして改革を前に進めていく、そのパートナーになりたいというふうに思っています」



秋田市内全域をくまなく回りながら、人口減少対策を進めてもう一度、にぎわいのある秋田をつくりたいと訴えています。



松浦大悟氏

「この秋田の閉塞感をなんとかしたいということです。そのためには東京一極集中ではなくて地方の現状見てくださいと。この雪の秋田の状況見てくださいと。東京の人にはなかなか伝わりにくい。地方分権をしっかりやって地域のことは地域で決められる。そんな政治をつくっていきたいと思っています」



国政への挑戦7度目にして初めてとなる“与党”の立ち位置での選挙戦。



保守票も取り込もうと懸命です。



