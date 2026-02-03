東和ピクチャーズ・東宝配給にて、『罪人たち』が2月13日より全国7劇場で、『ワン・バトル・アフター・アナザー』が2月20日よりIMAX、プレミアム・ラージフォーマットのDolby Cinemaにて、それぞれ全国60スクリーン／10スクリーンで凱旋上映されることが決定した。

2026年1月22日に発表された第98回アカデミー賞ノミネーションで改めて注目を集めることとなった2作品。『罪人たち』は、『イヴの総て』（1950年）、『タイタニック』（1997年）、『ラ・ラ・ランド』（2016年）が達成した14ノミネートを超え、前代未聞の16部門で歴代最多ノミネート記録を樹立した。

また、『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、カンヌ、ヴェネチア、ベルリンの世界3大映画祭監督賞を制覇した唯一の監督、ポール・トーマス・アンダーソンがレオナルド・ディカプリオ主演で製作。ゴールデングローブ賞などこれまでのアカデミー賞前哨戦では、作品賞をはじめ、監督賞、主演男優賞など次々と受賞を重ねており、今回のノミネーションでは『罪人たち』に次ぐ、最多ノミネーション数となった。

アカデミー賞ノミネーション発表直後から、映画ファンの熱い声が次々と上がり、その期待に応える形で急遽上映が決定した。あわせて、2作品のインターナショナル版オリジナルポスターも公開された。

（文＝リアルサウンド映画部）