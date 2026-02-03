気象庁によりますと、中国地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、山陰を中心に雪や雨が降っているということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？中国・四国地方の雪雨シミュレーション

雪と雨のシミュレーションでは5日（木）午後から四国地方の広い範囲で雨の予報となっています。

また、7日（土）から８日（日）にかけて日本海側を中心に広い範囲で雪雲の予報となっています。

▶３日（火）～８日（日）にかけて中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

３日（火）

【中国地方】

広島県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部では朝まで雪の降る所があるでしょう。昼前からは高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。



岡山県は南部では高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、昼前まで雪の降る所がありますが、夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。



山口県ははじめ寒気の影響により曇りで雪が降る所がありますが、高気圧に覆われておおむね晴れとなるでしょう。



鳥取県は寒気や湿った空気の影響で曇り、朝まで雪が降るでしょう。夜は高気圧に覆われて晴れる見込みです。



島根県は寒気や湿った空気の影響で曇り、明け方は雪や雨の降る所があるでしょう。夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。



【四国地方】

香川県は高気圧に覆われて晴れますが、寒気や湿った空気の影響で昼前まで曇りとなるでしょう。



愛媛県は高気圧に覆われて晴れますが、寒気や湿った空気の影響で朝まで曇りとなるでしょう。



高知県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。

４日（水）

【中国地方】

広島県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



岡山県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



山口県は高気圧に覆われて晴れとなる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで、夜遅くは雨が降る所があるでしょう。



鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



島根県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



【四国地方】

香川県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。



愛媛県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。



高知県は引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。



徳島県は引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。

５日（木）

６日（金）

７日（土）

８日（日）

予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。