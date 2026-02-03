【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月3日（火）～8日（日）雪雨シミュレーション【気象庁 3日現在】
気象庁によりますと、中国地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、山陰を中心に雪や雨が降っているということです。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？中国・四国地方の雪雨シミュレーション
雪と雨のシミュレーションでは5日（木）午後から四国地方の広い範囲で雨の予報となっています。
また、7日（土）から８日（日）にかけて日本海側を中心に広い範囲で雪雲の予報となっています。
▶３日（火）～８日（日）にかけて中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像
３日（火）
【中国地方】
広島県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部では朝まで雪の降る所があるでしょう。昼前からは高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。
岡山県は南部では高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、昼前まで雪の降る所がありますが、夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。
山口県ははじめ寒気の影響により曇りで雪が降る所がありますが、高気圧に覆われておおむね晴れとなるでしょう。
鳥取県は寒気や湿った空気の影響で曇り、朝まで雪が降るでしょう。夜は高気圧に覆われて晴れる見込みです。
島根県は寒気や湿った空気の影響で曇り、明け方は雪や雨の降る所があるでしょう。夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。
【四国地方】
香川県は高気圧に覆われて晴れますが、寒気や湿った空気の影響で昼前まで曇りとなるでしょう。
愛媛県は高気圧に覆われて晴れますが、寒気や湿った空気の影響で朝まで曇りとなるでしょう。
高知県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
４日（水）
【中国地方】
広島県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
岡山県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
山口県は高気圧に覆われて晴れとなる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで、夜遅くは雨が降る所があるでしょう。
鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
島根県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
【四国地方】
香川県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
愛媛県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
高知県は引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
徳島県は引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
５日（木）
６日（金）
７日（土）
８日（日）
予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。