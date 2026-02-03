【1ヶ月限定】外カリッ中モチッ食感のカヌレに、“ショコラ味”が新登場！　TOKYOチューリップローズ、そごう横浜店限定で販売

グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE（TOKYOチューリップローズ）」は2月1日より、「ボルドーカヌレ・ショコラ」をそごう横浜店限定で販売しています。

■冬限定ショコラ味、そごう横浜店限定で販売

バターとチーズの香り溢れる美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いたブランド代表作「チューリップローズ」は、累計販売数5,000万個を突破しました。

今回、「TOKYO TULIP ROSE そごう横浜店」限定の「ボルドーカヌレ」から冬限定ショコラ味が新登場！ ショコラの濃厚なコクを味わう、バレンタインにもピッタリのカヌレを堪能できます。

■選び抜いたドミニカ共和国産カカオ。濃厚なコクと香りの「ボルドーカヌレ・ショコラ」

2月だけの限定フレーバー「ボルドーカヌレ・ショコラ」。シェフが選び抜いたドミニカ共和国産カカオのチョコレートを溶かし込んで、じっくりと焼き上げました。

ひとくちで、濃厚なコクと豊かなカカオの⾵味が広がります。ブルボンバニラと、カヌレの聖地 ボルドーで熟成されたネグリタラムが味わいの決め手です。

「TOKYO TULIP ROSE」のカヌレの一番のこだわりは、外カリ・中モチ食感。毎⽇決まった時間に当⽇仕上げ焼きをすることで、本場のカヌレらしい｢極上のカリカリ⾷感｣を実現しています。バレンタインシーズンの贈り物にも最適です。

※この製品は洋酒が入っているため、子どもやアルコールに弱い人、妊娠・授乳期の人、運転をする人等は控えてください。

※アルコール含有量：約1.7%

■商品概要

【名称】ボルドーカヌレ・ショコラ

【価格】3個入 1,080円

【日持ち】当日中

【発売日】2026年2月1日〜2月28日

【販売店】TOKYOチューリップローズ そごう横浜店

※12時・16時の時間限定販売、各回無くなり次第終了です。

※販売⽅法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認してください。（ https://www.tuliprose.jp/ ）

※表示の価格は参考小売価格です。

（エボル）