今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第87回（2026年2月3日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

嫌がらせがはじまった

おコメを研ぐ画からはじまる。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が思い詰めた表情でおコメを研いでいる。

ひそひそと、彼女のことを「洋妾（ラシャメン）」と呼ぶ声を聞いて不安が募るトキ。事情はわからないがふさぎ込んでいる娘を心配する司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）。

その司之介の顔に擦り傷がある。

心配するトキに「ええありませんが」とフミもとぼける。

「あるがね」

「ないがね」

「あるがね」

「ないがね」

トキと司之介が押し問答しているとヘブンが来て、喧嘩（けんか）でもしたのかと問えば「もうじき50じゃぞ」とそんな年齢で喧嘩などするわけないと言う。

「ただ転んだだけじゃ、ちょっと配達中に転んでの」

結局、認める司之介。

そのとき玄関で物音がして、見に行くと、トキグッズのうちわに「ラシャメントキ」と墨で書かれて捨てられていた。

誰かの嫌がらせ。司之介の顔の傷ももしかして……。

今日の主題歌「毎日難儀なことばかり」はハマって聞こえる。

司之介は配達中に通りすがりの人物からからまれ、トキのことを悪く言われてカッとなって手をあげたところ、相手が相撲取りで力ではかなわなかった。

「心配いらんけん私たちがついちょるけん」とフミ。

つまり、司之介もフミもトキが洋妾と言われ始めたことに気づいていた。そして、大事な娘をどんなことをしても守る気なのだ。

今度は「突然申し訳ございません。失礼してもよろしいでしょうか」と爽やかな風のような声で錦織（吉沢亮）がやってくる。彼もまたトキの噂（うわさ）を耳にして「心配になってしまい、なにかお力になれることはないかと」と飛んで来たのだ。錦織のこういう礼儀正しい物言いが気持ち良い。

現代的な言葉遣いを用いずともこうやって若い俳優がちゃんと丁寧な言葉を使えば、受け入れられるのではないかという気がした。

