会見で「奇妙な質問」が出る事態。リバプールは依然としてCL圏外。OBは辛辣批評「現在のプレミアリーグに適応できていない」【現地発】
「最近、レアル・マドリーの監督を退任したシャビ・アロンソが、リバプールの監督候補として噂されているが、アロンソと連絡を取り合っているのか？ あるいは、アロンソが自分の後任として招聘される可能性についてどう考えているのか？」
これは、１月21日に行なわれたCLマルセイユ対リバプール戦の前日会見で、ある記者が投げかけた質問である。問いを受けたのは、リバプールの指揮官アルネ・スロット。会見の半ばに飛んできたこの質問に、オランダ人指揮官は笑みを浮かべ、ジョークで応じた。
「あぁ、そうだね。彼（アロンソ）は私に電話をしてきたんだ。『チームについてどう思う？ ６か月後に僕が監督に就任するから、もう少し詳しく教えてもらえる？』ってね。もしかしたらもっと早く？ 明日にでも監督に就任するかもしれないな」
スロットは再び笑みを浮かべると、下を向いてこう切り返した。「これは、今まで受けた質問の中で一番変な質問だな」。そして大きくため息をついた後、質問した記者を見据えて、こう続けた。
「では、あなたの質問に答えましょう。私はここで１年半ほど働いているが、リバプールでの仕事を本当に気に入っている。昨シーズンはリーグ優勝を果たしたが、今シーズンは明らかに苦戦している。何か、他に言うことはありますか？」
このやり取りは、イングランドでも「奇妙な質問」と大きく報じられた。現職の監督が在任中、しかもシーズンの途中に、後任候補について「連絡を取っているか」といった質問が投げかけられることは異例である。実際、この件についてクラブ主将のフィルジル・ファン・ダイクは「非常に失礼な質問だ」と強い不快感を示した。
ただ、こうした質問が出てしまうこと自体が、今のリバプールの状況を映し出しているようにも思える。昨季に国内制覇を成し遂げたリバプール。その確かな足取りを思えば、今季はあまりにも脆い。
今季プレミアリーグの成績は、24節終了時で「11勝６分け７敗」の６位。首位アーセナルとは、すでに14ポイント差をつけられている。
事実、９月下旬の６節から国内リーグで悪夢の４連敗を喫し、11月22日のノッティンガム・フォレスト戦では、ホームゲームながら０−３で完敗した。
一方、昨季の同時点では「17勝６分け１敗」で首位を走っていた。
得点数は、昨季58点から今季は39点へと大きく減少し、失点数も昨季の23点から33点へと増加。攻守両方で安定感を欠いていると、そう言えるだろう。
CLマルセイユ戦は３−０の快勝に終わり、スロット監督への疑念は一時的に和らいだ。しかし、その前後のプレミアリーグでは苦戦が続いた。
マルセイユ戦の４日前に、アンフィールドで行なわれたバーンリー戦は、スロット・リバプールの問題点を端的に示す一戦だった。リバプールのポゼッションは78％、シュート数は32本、枠内シュートも11本を記録した。だが、ゴールはわずか１点。バーンリーは、たった１本の枠内シュートで同点に追いついた。支配と結果が、まったく結びつかない90分だった。
試合終了の笛とともにアンフィールドに響いたブーイングは、結果だけでなく、内容に対する失望の表われでもあった。
さらに、CLマルセイユ戦の３日後に行なわれたボーンマス戦では、詰めの甘さがより鮮明になった。
ロングボールの処理を誤ったファン・ダイクの不用意なミスから先制点を許し、その流れでジョー・ゴメスが負傷。遠藤航への交代準備中でありながらプレーを止めなかった判断が数的不利を招き、２失点目につながった。
試合を支配しながらも細部で集中を欠き、終盤にはロングスローへの対応でも混乱。決勝点を献上した。追いつく力はあっても、試合を締め切る強さ、したたかさが欠けていたことが、この敗戦の本質だった。
