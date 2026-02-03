鈴木聖美×ゴスペラーズ村上てつやコラボシングル「New Bag」リリース決定！鈴木聖美×村上てつや×鈴木雅之によるライブ共演も
日本屈指のソウルディーバ・鈴木聖美が、村上てつや（fromゴスペラーズ）とコラボレーションしたニューシングル「New Bag」を、3月3日にリリースすることが決定した。
■村上てつやのサウンドプロデュースを、実弟である鈴木雅之が提案
2027年4月でデビュー40周年を迎える鈴木聖美が、久々の新曲をリリース。サウンドプロデューサー＆フィーチャリングボーカリストに村上てつや（fromゴスペラーズ）を迎え、至極のコラボレーションを披露する。
今回のコラボレーションは、約1年前に遡り、新曲を制作するにあたり実弟である鈴木雅之による村上てつやサウンドプロデュースの提案からスタート。名曲「タクシー」の歌詞でおなじみ、ソウルの名店「George’s」にて3人で初の楽曲制作打ち合わせを行い、少しずつ楽曲を温め、アップテンポなファンキーでソウルフルな楽曲に仕上がった。
カップリングには、配信限定シングルでリリースされた「奇跡のような日」を2026ver.としてあらたに杉真理をゲストに迎えてリレコーディング。ボーナストラックとして、鈴木聖美 with Rats & Starによる今はなき新宿ルイードでの最終公演の秘蔵ライブ音源、さらにはデビュー15周年時に開催されたライブで披露された、鈴木雅之とのデュエット音源を初収録。ファン垂涎の内容となる。
また、シングル発売日の3月3日に行われる鈴木聖美のビルボードライブ横浜公演では、村上てつや（fromゴスペラーズ）、鈴木雅之との共演が実現。鈴木聖美と村上との本新曲の初披露が行われる予定だ。そして3月24日のビルボードライブ東京公演では鈴木雅之のライブにゲスト出演。会場では本CDも販売される予定となっている。
■鈴木聖美 コメント
■ゴスペラーズ・村上てつや コメント
このお話を頂いた時、打ち合わせは是非とも「あの店」で行いたいなと真っ先に思いました。
そのお店の名前はもちろん『George’s』。伝説のお店で熱く語りあった夜から生まれたファンキーソウルがこの曲です！ レコーディングスタジオでは楽曲に真摯に向き合う聖美さんのシンガー魂に心を打ち抜かれました。たくさんのソウルブラザー＆シスターに届いて欲しいと願っています。
■リリース情報
2026.03.03 ON SALE
SINGLE「New Bag」
■ライブ情報
『MARTINI DUET DELUXE NIGHT』
Kiyomi Suzuki & Masayuki Suzuki
03/03（火） 神奈川・ビルボードライブ横浜
ゲスト：鈴木雅之、村上てつや from ゴスペラーズ
『MARTINI DUET DELUXE NIGHT』
Masayuki Suzuki & Kiyomi Suzuki
03/24（火） 東京・ビルボードライブ東京
ゲスト：鈴木聖美
■関連サイト
「New Bag」特設サイト
https://www.110107.com/suzukikiyomi