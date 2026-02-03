道民おなじみの焼き鳥専門店・串鳥。 仕事仲間や家族との日常使いはもちろん、バンド活動をしていた人にとっては「ライブ後の打ち上げは串鳥」が定番、という方もいるのではないでしょうか？

そんな串鳥と、全国に展開する島村楽器がまさかのコラボレーションを実現！ 道民の串鳥愛と郷土愛を、ステージ上でアピールできる、ギターピックとストラップが誕生しました。

今回は、そんな異業種コラボの経緯と、串鳥への愛が詰まったアイテムのラインアップをご紹介します。

なぜ、焼き鳥と楽器がコラボしたのか？画像：島村楽器

全国に182拠点を持つ島村楽器は、「地域をもっと元気にしたい」「音楽や楽器に親しんでもらうきっかけをつくりたい」という想いから、各地域に根ざした企業とのコラボレーションを積極的に行っています。

今回、「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という島村楽器の企業理念と、北海道を中心に長く愛されている串鳥を展開する札幌開発の想いが一つになり、今回のコラボレーションが実現したのだそう。

企画を担当した戸川店長画像：島村楽器

企画を担当した島村楽器札幌パルコ店の戸川店長は、「北海道のソウルフードとして多くの道民に親しまれている『串鳥』さん。今回、ご縁がありコラボレーションができてうれしいです！」とコメント。

店長ご自身も、「バンド活動をしていた頃は、ライブ後の高揚感のまま『串鳥』さんに立ち寄り、『豚精肉』を頬ばっていたのが懐かしい思い出です」と話します。

ステージ映え必至！紅白デザインのアイテムラインアップ

今回登場したコラボアイテムは、串鳥各店の外観でおなじみの紅白デザインをベースに、ロゴをあしらった存在感抜群の仕上がりです。

画像：北海道Likers

串鳥のロゴと紅白デザインをあしらった、ステージ上でも目立つこと間違いなしの『ギターストラップ』（4,950円）。

画像：北海道Likers

串鳥のロゴをデザインに取り入れた『ギターピック』（各220円）は、表と裏で異なるデザインを楽しめます。ギターが好きな方へのギフトはもちろん、北海道土産としてもぴったり！

どこで買えるの？

今回ご紹介したアイテムは北海道内の島村楽器各店、島村楽器公式オンラインストアで購入できます。

【道内の島村楽器】

島村楽器 札幌パルコ店

島村楽器 札幌ステラプレイス店

島村楽器 札幌クラシック店

島村楽器 イオンモール札幌平岡店

島村楽器 フィール旭川店

島村楽器 イオンモール釧路昭和店

※在庫切れの可能性があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

北海道Likers編集部のひとこと

異業種にもかかわらず、「札幌・北海道を盛り上げたい」「両社のファンの方々に喜んでほしい」という共通の想いのもと、和やかな雰囲気の中で熱心な打ち合わせが行われたという今回の企画。

このコラボアイテムは、単なるグッズではなく、音楽と北海道のソウルフードがタッグを組んだ“郷土愛の証”。ステージで使うも良し、ギターを弾かない方は北海道土産として、このユニークな愛を贈るのも素敵ですよね。

みなさんもぜひチェックしてみて！

文・写真／北海道Likers編集部 写真提供／島村楽器

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。