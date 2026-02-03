「STARTO ENTERTAINMENT」が、Ｘのリーガル公式アカウントを更新。「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026 でのチケット転売等の違法行為について」と題した文書を公表しました。



【写真を見る】【 STARTO社 】 チケット転売等の違法行為についてファンに呼びかけ 「損害賠償請求や刑事罰の対象ともなりうる重大な違法行為です」



「STARTO社」のリーガル公式アカウントは「当社ジュニアが出演した『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』(2026年1月29日~同年2月1日、横浜アリーナ)において、チケットの不正転売および入場後の座席の交換行為が多数確認されています。」と、投稿。

「また、2月1日に行われた最終公演では、会場の一部エリアで実施していた本人確認の対応現場において100 名以上の方々がイベント主催者の指示に従わずに本人確認手続を強行的に振り切るという事態が発生いたしました。」と報告。







続けて「チケットの不正転売行為、今回確認されている転売チケットでコンサート会場に入場する行為、入場後の座席の交換行為、及びコンサート会場において主催者の指示に従わずに認められていないエリアに立ち入る行為は、いずれも損害賠償請求や刑事罰の対象ともなりうる重大な違法行為です。」「このような違法行為は、行為者本人の将来に取り返しのつかない深刻な影響を及ぼしうるものであるうえ、ルールを守って応援してくださっている多くのファンの皆さまの大切な時間や気持ちを損なう行為です。」と綴りました。





最後に「ファンの皆さまへのお願い」として、以下の徹底を呼びかけています。

●「公演チケットの購入や公演会場への入場は、必ず正規の方法をご利用ください。」

●「会場内での座席の交換行為は認められておりません。」

●「公演等の会場には本人確認証明書の携行をお願いいたします。」

●「公演を安全安心にお楽しみいただくため、主催者の案内・ルールを事前に必ずご確認いただき遵守をお願いいたします。」



最後に、文書では「ファンの皆さまにおかれましては、ご自身の将来とタレントの活動を守るためにも、ルールを守りながら引き続き温かいご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。」と、ファンに向けて呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】