木村拓哉、綱啓永＆齊藤京子ら“生徒”率いてカーペット登場「楽しんでいただけたら」 六本木降臨に観客大歓声
歌手・俳優の木村拓哉が主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』（20日公開）のカーペットアライバルフォトセッションが3日、都内で行われた。
【全身ショット】かっこいい…ブラックコーデで登場した木村拓哉
カーペットアライバルには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗が、TOHOシネマズ六本木ヒルズ前の大階段に敷かれたカーペットをランウェイ。なお、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）は体調不良のため、欠席となった。
木村は「おかげ様で今、うしろに存在してくださっている皆さんをはじめ、たくさんのキャスト・スタッフと共に劇場版『教場 Requiem（レクイエム）』まで何とか作り上げましたので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただけたらと思っています。ぜひ受け取ってくれたら」と呼びかけた。
本作は、その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な鬼教官・風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙（たいじ）を繰り広げてきた。
これまでに、2020年にSPドラマ『教場』、21年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』、23年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』が放送されるなど、大人気シリーズに。連ドラの放送から3年の月日が経った今回は、『教場』シリーズの集大成となるプロジェクト。前編となる『教場 Reunion』は現在Netflixで独占配信中。後編『教場 Requiem』は20日に劇場公開される。
【全身ショット】かっこいい…ブラックコーデで登場した木村拓哉
カーペットアライバルには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗が、TOHOシネマズ六本木ヒルズ前の大階段に敷かれたカーペットをランウェイ。なお、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）は体調不良のため、欠席となった。
本作は、その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な鬼教官・風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙（たいじ）を繰り広げてきた。
これまでに、2020年にSPドラマ『教場』、21年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』、23年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』が放送されるなど、大人気シリーズに。連ドラの放送から3年の月日が経った今回は、『教場』シリーズの集大成となるプロジェクト。前編となる『教場 Reunion』は現在Netflixで独占配信中。後編『教場 Requiem』は20日に劇場公開される。