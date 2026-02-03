『相席食堂』M-1ファイナリストによる「街ブラ-1グランプリ」 ドンデコルテ＆めぞん初ロケに挑戦
きょう3日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16 ※関西ローカル）では、「街ブラ-1グランプリ2026」を届ける。
【動画】笑いあり涙あり！M-1ファイナリストが相方の地元で街ブラロケ
昨年末に開催された漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』。ダークホースだったたくろうが最終決戦で圧勝した。その舞台でしのぎを削ったM-1ファイナリストたちが、今度は“漫才”ではなく、“ロケ”で激突するロケ頂上決戦「街ブラ-1グランプリ2026」を今年も開催。３週にわたって送る。
優勝したたくろう以外の9組が、コンビのどちらかの地元でロケを行い、街ブラロケのおもしろさを競い合う。千鳥が審査し、ノブと大悟がそれぞれ100点満点で採点、合計200点満点で勝敗を決定する。
9組のVTRの順番は、『M-1』にならって“笑神籤”ならぬ、ロケの神籤“ロ神籤”を千鳥が引いて決定。審査の基準となるトップバッターは。
今大会は、5年連続参加の真空ジェシカや3回目のヤーレンズをはじめ、初参加にして初ロケのドンデコルテやめぞんが参戦。漫才とは異なり、何が起こるかわからないのが街ブラロケ。「漫才の借りはロケで返す」と意気込む彼らが多彩なロケスタイルで激突する。
前半戦から高得点が飛び出し、「名作ぞろい！」「これはもうアナザーストーリーやないか！」と千鳥も太鼓判を押す展開に。
【動画】笑いあり涙あり！M-1ファイナリストが相方の地元で街ブラロケ
昨年末に開催された漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』。ダークホースだったたくろうが最終決戦で圧勝した。その舞台でしのぎを削ったM-1ファイナリストたちが、今度は“漫才”ではなく、“ロケ”で激突するロケ頂上決戦「街ブラ-1グランプリ2026」を今年も開催。３週にわたって送る。
9組のVTRの順番は、『M-1』にならって“笑神籤”ならぬ、ロケの神籤“ロ神籤”を千鳥が引いて決定。審査の基準となるトップバッターは。
今大会は、5年連続参加の真空ジェシカや3回目のヤーレンズをはじめ、初参加にして初ロケのドンデコルテやめぞんが参戦。漫才とは異なり、何が起こるかわからないのが街ブラロケ。「漫才の借りはロケで返す」と意気込む彼らが多彩なロケスタイルで激突する。
前半戦から高得点が飛び出し、「名作ぞろい！」「これはもうアナザーストーリーやないか！」と千鳥も太鼓判を押す展開に。