ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢»º¸åÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û­àÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç1¤«·îÀÚ¤Ã¤¿­á­à¤ª·»¤Á¤ã¤óÇØÉé¤Ã¤Æ¾²¤Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼­á»º¸åÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ø·è°Õ¿·¤¿



æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀáÊ¬¡ªÉüµ¢¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç°ì¥«·î¤­¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâ¿´¤Î¾Ç¤ê¤òÅÇÏª¡£¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ï»º¸å¤ÎÂÎÎÏ¤òÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÈÂÎ¤ËÁêÅö¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¤·¤«¤·¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È¤ª»¶Êâ¡¢¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó7.28¥­¥í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÊú¤Ã¤³É³¤ÇÊú¤­¤Ê¤¬¤é¡Ê¾²¤Ë¡Ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤È¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¡¢Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ç¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤òÇØÉé¤Ã¤¿»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 



æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»º¸åÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÁÐ»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËåºÎï¤Ê¥Þ¥ÞÄ¹À¸¤­¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë¥Æ¥­¥¹¥È¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

