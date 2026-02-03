『ガンダムW』新規描き下ろしイラスト「ウィンタービジュアル」解禁 新規オーディオコメンタリー収録写真公開
アニメ『新機動戦記ガンダムＷ』30周年を記念して、新規描き下ろしイラスト「ウィンタービジュアル」が公開された。ウイングガンダムゼロ クロークドカスタムが背後にそびえ立ち、ヒイロとリリーナが肩を並べる特別なビジュアルとなっている。
【写真】豪華すぎるだろ！緑川光・関俊彦…『ガンダムW』収録の様子
「A-on STORE」および「プレミアムバンダイ」では、本ビジュアルを使用したアクリルパネルが付属する有償特典付き商品の3月25日発売「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇 4KリマスターBOX」予約を受付中。
また、「4KリマスターBOX」に音声特典として収録される新規オーディオコメンタリー参加キャストの収録写真が公開された。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
【音声特典】
・新規オーディオコメンタリー
Part1：緑川光（ヒイロ・ユイ役）、関俊彦（デュオ・マックスウェル役）、折笠愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）
Part2：緑川光（ヒイロ・ユイ役）、石野竜三（張五飛役）、置鮎龍太郎（トレーズ・クシュリナーダ役）
Part3：緑川光（ヒイロ・ユイ役）、矢島晶子（リリーナ・ドーリアン役）、子安武人（ゼクス・マーキス役
