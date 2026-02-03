鹿島とボルシアMGがクラブアライアンスを締結

鹿島アントラーズは2月3日、ドイツ・ブンデスリーのボルシアMGとクラブアライアンスを締結したと発表した。

契約期間は2026年1月25日から2030年7月31日まで。資本提携や財政的なコミットメントは伴わず、対等なパートナーとして長期的な視点で協力関係を構築していく。

本アライアンスはフットボールを主軸に、両クラブの経営の持続可能性と競争力の向上を目的とするもの。トップチーム、アカデミー、事業領域を含めた国際的な活動を、3つのフェーズに分けて戦略的に推進する。

具体的な取り組みとして、強化分野での共同プログラム実施やスカウティング領域での連携、ナレッジ共有、人材交流を実施。さらにU-13からU-18までのアカデミー年代における育成プログラム、国内外のスクール事業における共同施策にも取り組む。

ボルシアMGは1900年に設立。ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州メンヒェングラートバッハを本拠地とし、ブンデスリーガ5回、DFBポカール3回、UEFAカップ2回の優勝を誇る名門クラブだ。現在はDF高井幸大とFW町野修斗の日本人2人が所属する。

ライナー・ボンホフ会長は今回の提携について、「鹿島アントラーズとの提携はこの伝統を礎として、それを未来志向の枠組みへと発展させるものです」とコメント。両クラブの価値観や戦略の一致を強調した。

また、鹿島の小泉文明代表取締役社長は「このようなスキームで提携することは両クラブともに歴史上初めてとなりますが、経営レベルから現場に至るまで、クラブ間における緊密かつ長期的な連携が、双方の経営の持続可能性と競争力の向上につながることを期待しています」とコメント。アカデミーへの投資姿勢や経営理念の共通点に触れ、経営レベルから現場に至るまでの緊密な連携に期待を寄せている。（FOOTBALL ZONE編集部）