エバース町田、『M-1』でトラウマになった“腹話術人形”ドッキリ 佐々木「町田の因果応報」
お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）の冠番組『エバースの知らぬが冠』の第3弾が、テレビ朝日系【バラバラマンスリー】枠で、5日深夜から放送される（毎週木曜 深夜2時55分〜 ※一部地域を除く）。
【場面写真】恐怖！腹話術人形ドッキリにかけられるエバース町田
番組は、“M-1グランプリ2025”ファイナリスト・エバースによる冠バラエティー。今回番組が仕掛けるのは、“町田に腹話術人形をプレゼントしてみたらどうなる？検証ドッキリ”。『M-1グランプリ2025』決勝ラウンドで披露した腹話術ネタで、緊張のあまり噛んでしまったことから、腹話術人形がトラウマになっていると語ってきた町田。その弱点に目を付けた番組は、雑誌のニセ取材という体裁で、腹話術サークルに所属していると名乗る怪しげな記者を登場させ、町田に腹話術人形をプレゼントする。
しかし、邪険に扱われた腹話術人形が激怒したかのように、町田の日常に恐怖が忍び寄っていく展開に。日常と非日常が交錯する前代未聞のホラードッキリが展開され、町田は精神的に追い詰められていく。
仕掛け人でもある相方・佐々木は、「町田が今までやってきた行動の因果応報といいますか、自分がやったことって自分に返ってくるんだな、みたいな感じの第3弾になったんじゃないかって気がします」とクールにコメント。
一方、再びドッキリの餌食となった町田は、「今回、夜がずっと怖くて軽く寝不足にもなってます。正直、1回だけ自宅にいるのが嫌すぎて、東京なのにホテルをとりました。みなさんも本当にモノを大事にした方がいいです」と恐怖体験を赤裸々に語っている。
＜木曜＞
『エバースの知らぬが冠』
MC：エバース（佐々木隆史、町田和樹）
【番組概要】
『エバースの知らぬが冠』第３弾！ エバースの冠番組が帰ってきた！ 今回のテーマは…恐怖のホラードッキリ『町田と腹話術人形』。 『M-1グランプリ2025』決勝ラウンドで披露した、腹話術のネタ。しかし、緊張のあまりネタ中に噛んでしまい、腹話術人形がトラウマになってしまったと町田はさまざまな場所で語っているらしい…。そこで今回は…“町田に腹話術人形をプレゼントしてみたらどうなる？検証ドッキリ”を仕掛けることに！ 雑誌のニセ取材にて、腹話術サークルに入っていると語る怪しげな記者から腹話術人形をプレゼントされた町田。その腹話術人形を邪険に扱ったことで人形の怒りを買ってしまい…町田の日常に…恐怖が迫り来る。
▼みどころ
・第1週、第2週『町田にホラードッキリ』
雑誌のニセ取材にて、腹話術サークルに入っているという怪しげな記者から腹話術人形をプレゼントされた町田。意外にも!?人形を気に入った町田は、一度自宅に持って帰る。 ところが後日、怪談好き芸人“ドッチモドッチ・栗原まろやか”から腹話術人形にまつわる怪談話を聞いた町田の表情は一変！ なんと、そのまま人形を劇場へ放置。腹話術人形を邪険に扱ったことで人形の怒りを買ってしまい…!?
・第３週、第４週『町田と腹話術人形の2Sデート』
せっかくプレゼントしてもらった腹話術人形を劇場に置き去りにして、人形の怒りを買ってしまった町田。そんな町田にさまざまなホラードッキリを仕掛けていく…。そしてネタバラシ後…佐々木から町田へ、“人形の怒りを鎮めるチャレンジ企画”を提案！ それは…“町田とトモコ（腹話術人形）のガチデート企画”！ 町田は人形と２人きりで高級レストランでガチデート！ 人形を本物の恋人かのように扱う姿にほかの客から不審な目を向けられる中、佐々木から町田に意地悪な指示が飛んで…!? はたして町田はトモコちゃんとのデートをやり遂げることができるのか…!?
【佐々木隆史 コメント】
第１弾、第２弾は、エバースの合コンを隠し撮りする企画とかもあったので、ガチ恋勢の人たちはあまり見れなかったかもしれないですが、今回の第３弾はかわいい女の子こそ出てこないんですけど逆にエバースのガチ恋勢も見やすいと思います！ 町田をビビらせるというか、普通に町田が今までやってきた行動の因果応報といいますか、自分がやったことって自分に返ってくるんだな、みたいな感じの第３弾になったんじゃないかって気がしますね。
【町田和樹 コメント】
正直、しんどいっすね今回。プラス要素がゼロ。第１弾、第２弾もドッキリをくらいましたけど、かわいい子と飲めたりとか良い思いもあったんですけど、今回完全にゼロなんですよ。日常も２週間ぐらいはしんどかったです。夜がずっと怖くて軽く寝不足にもなってます。正直、１回だけ本当に怖くて自宅にいるのが嫌すぎて、東京なのにホテルをとりました。みなさんも本当にモノを大事にした方がいいです。モノを大事にしないとってことです。本当に気をつけてください。
