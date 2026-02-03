歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが2026年2月3日、自身の公式ブログを更新。千葉県・成田山新勝寺で開催された節分会に参加しました。團十郎さんは、麗禾さん（市川ぼたん）、勸玄さん（市川新之助）、「二人が参加するの7年ぶりとのことです」と綴っています

【写真を見る】【市川團十郎】 「二人が参加するの7年ぶりとのことです」麗禾＆勸玄と共に成田山節分会に参加 親子揃い踏みに歓声





朝からトレーニングをして体調を整えた團十郎さんは、午前中に成田山に到着。「つきました」と短い言葉とともに、成田山から受け取った節分会の案内状の写真を公開しました。















到着後は準備に入り、和装に身を整える團十郎さんや和室で静かに座る勸玄さんの姿を写真で紹介。









また、「記念写真」と題して勸玄さん、麗禾さんの2ショットの写真も公開しています。勸玄さんは凛々しい赤茶色の裃姿、麗禾さんは橙を基調とした華やかな花柄の着物に身を包み、伝統行事に彩りを添えています。











節分会本番では、團十郎さんは勸玄さん、麗禾さんと共に境内の特設舞台から力強く豆をまきました。







團十郎さんはブログで「今と10年前」と題し、幼少期の勸玄さんと参加した当時の写真を並べて投稿。「懐かしい」と、月日の流れと子どもの成長を噛みしめる様子を見せていました。





終了後には、和食の会席料理を楽しむ一家の様子も紹介。大役を終えてリラックスした勸玄さんがピースサインを送るなど、伝統行事の重責を果たした安堵感が伝わる内容となっています。









この投稿に「2人とも背が伸びましたね」「感慨深い。素敵でござりまする れいかちゃん綺麗だしかんかんも 勇ましい」「カンカン、ホントに大きくなりましたね〜」「勸玄くんと麗禾ちゃんとっても素敵です」「素敵な２人を見てついに涙が出ます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】