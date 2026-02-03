『新劇場版 銀魂』全国57劇場でIMAX上映へ 神威VS鳳仙の最新バトルPV解禁で初めて描かれる桂の姿も
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2月13日公開）が、通常スクリーンに加えて公開初日よりIMAXでも上映されることが発表された。あわせて、神楽の兄・神威の圧倒的な強さが垣間見える最新バトルPVが解禁された。
【画像】神威も鳳仙も顔が変形…！桂の姿も描かれた最新バトルPV場面カット
IMAX版では、より広いスクリーンと強化された音響でさらに迫力を増した本作の映像を体験することができる。上映決定に際し、銀時・新八・神楽の万事屋3人の背後に「IMAX」の文字が添えられたIMAX版ビジュアルも解禁。IMAX版の上映は全国57の劇場で公開予定となっている。
最新バトルPVでは、宇宙海賊春雨・第七師団団長であり作中屈指の戦闘狂である神威と、夜王と呼ばれるほどの強さを持つ鳳仙の吉原での熱い戦いが描かれている。映像では、「弱い奴に用はない」というセリフと共に妹・神楽の目の前に現れる神威。戦いを求める戦闘民族・夜兎同士が、白熱した戦いを繰り広げている。さらに、目を見開き闘志をたぎらせる神威の前に立ちはだかる桂の姿も映し出され、『新劇場版』ならではのシーンが加わり期待が高まるバトルPVとなっている。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
今作の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。万事屋の銀時・新八・神楽の3人が、“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れる、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード「吉原炎上篇」が完全新作アニメとして映画化される。原作・スーパーアドバイザーゴリラは空知英秋氏、監督は安藤尚也氏、監修は藤田陽一氏、脚本は岸本卓氏が務める。
