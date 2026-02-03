【バラバラマンスリー】新ラインナップ発表 堂前＆川北の“大喜利街ブラ”など
テレビ朝日系の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内のチャレンジ枠【バラバラマンスリー】が、きょう3日から新ラインナップでスタートする。月曜から木曜まで、深夜2時55分〜3時5分に放送される（※一部地域を除く、放送時間変更の可能性あり）。
【写真】シュール！”大喜利道中膝栗毛”を敢行する堂前×川北
【バラバラマンスリー】は、豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、毎月、曜日ごとに新企画をトライアル形式で制作し、4週にわたって放送する実験的枠。2020年10月に始動した『バラバラ大作戦』の中でも注目度の高いチャレンジ枠として支持を集めており、これまでに誕生した『ひっかかりニーチェ』『森香澄の全部嘘テレビ』『私が愛した地獄』の3番組は、24年10月からレギュラー化されるなど、大きな反響を呼んできた。
26年2月のラインナップとして発表されたのは、火曜『味覚ノ言語化ヲ試ミル。』（MC：ミルクボーイ・駒場孝、ガクテンソク・奥田修二）、水曜『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』（MC：ロングコートダディ・堂前透、真空ジェシカ・川北茂澄）、木曜『エバースの知らぬが冠』（MC：エバース）の3番組。月曜は、過去のマンスリー企画の傑作編が放送される。
火曜の『味覚ノ言語化ヲ試ミル。』は、言語化が難しい特別な味を“言葉のプロ”がどのように表現するのかを見届ける異色の食レポ番組。第1週にはHIP HOPアーティストのAK-69が登場し、“M-1グランプリ2025”準優勝のドンデコルテ・渡辺銀次が作る「どん底チャーハン」を食レポする。第2週は、かもめんたる・岩崎う大が“オーストラリアの黒い国民食”を言語化。第3週では渡辺銀次自身が、中国の超高級料理“熊掌”に挑み、最終週にはコピーライターの佐々木圭一氏と明治大学文学部教授の齋藤孝氏という“言葉の超エキスパート”2人が“幻の黄金甘味”を味わう。
水曜の『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』は、大喜利と街ブラを融合させた完全即興ロケ番組。ロングコートダディ・堂前透と真空ジェシカ・川北茂澄が、街中のあらゆる風景や出来事を即座に“大喜利”へと変換していく。ゲストMCにはトンツカタン・森本晋太郎が参加するが、堂前と川北の暴走ぶりに制御不能となる場面も。
ロケを終えた堂前は「もうほんとにねえ、荒川区におんぶにだっこですわ（笑）。個人的にはおんぶの方が安心感があって好きですね！だっこは照れてしまいます」とコメント。また、川北は「道の中にある(栗毛が)」と独特なコメントを寄せている。
木曜は、“M-1グランプリ2025”ファイナリストのエバースによる冠番組『エバースの知らぬが冠』の第3弾。今回のテーマはホラードッキリで、決勝ネタの腹話術がトラウマになっている町田和樹に、腹話術人形をプレゼントするという検証企画が展開される。
仕掛け人でもある佐々木は「町田が今までやってきた行動の因果応報といいますか、自分がやったことって自分に返ってくるんだな、みたいな感じの第3弾になったんじゃないかって気がします」とコメント。一方、またしてもドッキリの餌食となった町田は「今回、夜がずっと怖くて軽く寝不足にもなってます。正直、1回だけ自宅にいるのが嫌すぎて、東京なのにホテルをとりました。皆さんも本当にモノを大事にした方がいいです」と恐怖を語っている。
■『バラバラマンスリー』26年2月ラインナップ
＜火曜＞
『味覚ノ言語化ヲ試ミル。』
MC：駒場孝（ミルクボーイ）＆奥田修二（ガクテンソク）
【番組概要】
形容するのが難しい特別な味を“言葉のプロ”は、いったいどのように言語化し表現するのか？その一部始終を、同期であるMC、ミルクボーイ・駒場孝とガクテンソク・奥田修二が見届ける…。普段の生活では食する機会がほとんどない料理や食材ばかりが登場！個性豊かな言葉のプロによる独特の表現で、食レポを見るだけで食べた気になれる――!? 食を言葉で味わう新企画。
▼放送メニュー
第1週： AK-69×ドンデコルテ・渡辺銀次のどん底チャーハン
第2週： かもめんたる・岩崎う大×オーストラリアの黒い国民食
第3週： ドンデコルテ・渡辺銀次×熊掌
第4週： 佐々木圭一＆齋藤孝×幻の黄金甘味
＜水曜＞
『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』
MC：堂前透（ロングコートダディ）、川北茂澄（真空ジェシカ）
【番組概要】
大喜利×街ブラを融合した、大喜利おさんぽバラエティー『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』。ロングコートダディ・堂前透＆真空ジェシカ・川北茂澄が、街を歩きながら即興大喜利を行う。事前に用意された“お題”はひとつも存在せず、街で起きた出来事をその場で“大喜利”に変換する完全即興ロケ。2人が街を歩けば、看板、路地、商店、人、何気ない風景のすべてが“お題”に。観光ガイドには登場しないような街を、大喜利を通して深掘りし、街の魅力を発見＆発信を目指す。ゲストMCに、2人のことをよく知るトンツカタン・森本晋太郎を迎え、番組として成立するギリギリのラインをキープする…はずだったが…!?
▼みどころ
『M-1グランプリ』5年連続決勝進出の真空ジェシカ、『キングオブコント2025』優勝のロングコートダディの頭脳が街に解き放たれる！
圧倒的な大喜利力を誇る一方で、街ブラ、散歩ロケのイメージが皆無な2人。街の人々と和気あいあいと交流する貴重な姿が見られる反面、“人との距離感がわからない”“急に真顔になる”といった、コアファンですら見たことのない“素の瞬間”が次々と露呈していく…!?
地上波でのレギュラー大喜利番組が少なくなっている中、大喜利ファンにとっては待望の地上波での新たな大喜利番組となる。
＜MCコメント＞
【堂前透（ロングコートダディ）】
もうほんとにねえ、荒川区におんぶにだっこですわ（笑）。個人的にはおんぶの方が安心感があって好きですね！だっこは照れてしまいます。
【川北茂澄（真空ジェシカ）】
道の中にある(栗毛が)
＜木曜＞
『エバースの知らぬが冠』
MC：エバース（佐々木隆史、町田和樹）
【番組概要】
『エバースの知らぬが冠』第3弾！エバースの冠番組が帰ってきた！今回のテーマは…恐怖のホラードッキリ『町田と腹話術人形』。 『M-1グランプリ2025』決勝ラウンドで披露した、腹話術のネタ。しかし、緊張のあまりネタ中に噛んでしまい、腹話術人形がトラウマになってしまったと町田はさまざまな場所で語っているらしい…。そこで今回は…“町田に腹話術人形をプレゼントしてみたらどうなる？検証ドッキリ”を仕掛けることに！ 雑誌のニセ取材にて、腹話術サークルに入っていると語る怪しげな記者から腹話術人形をプレゼントされた町田。その腹話術人形を邪険に扱ったことで人形の怒りを買ってしまい…町田の日常に…恐怖が迫り来る。
▼みどころ
・第1週、第2週『町田にホラードッキリ』
雑誌のニセ取材にて、腹話術サークルに入っているという怪しげな記者から腹話術人形をプレゼントされた町田。意外にも!?人形を気に入った町田は、一度自宅に持って帰る。 ところが後日、怪談好き芸人“ドッチモドッチ・栗原まろやか”から腹話術人形にまつわる怪談話を聞いた町田の表情は一変！なんと、そのまま人形を劇場へ放置。腹話術人形を邪険に扱ったことで人形の怒りを買ってしまい…!?
・第3週、第4週『町田と腹話術人形の2Sデート』
せっかくプレゼントしてもらった腹話術人形を劇場に置き去りにして、人形の怒りを買ってしまった町田。そんな町田にさまざまなホラードッキリを仕掛けていく…。そしてネタバラシ後…佐々木から町田へ、“人形の怒りを鎮めるチャレンジ企画”を提案！それは…“町田とトモコ（腹話術人形）のガチデート企画”！町田は人形と2人きりで高級レストランでガチデート！人形を本物の恋人かのように扱う姿にほかの客から不審な目を向けられる中、佐々木から町田に意地悪な指示が飛んで…!?はたして町田はトモコちゃんとのデートをやり遂げることができるのか…!?
【佐々木隆史 コメント】
第1弾、第2弾は、エバースの合コンを隠し撮りする企画とかもあったので、ガチ恋勢の人たちはあまり見れなかったかもしれないですが、今回の第3弾はかわいい女の子こそ出てこないんですけど逆にエバースのガチ恋勢も見やすいと思います！町田をビビらせるというか、普通に町田が今までやってきた行動の因果応報といいますか、自分がやったことって自分に返ってくるんだな、みたいな感じの第3弾になったんじゃないかって気がしますね。
【町田和樹 コメント】
正直、しんどいっすね今回。プラス要素がゼロ。第1弾、第2弾もドッキリをくらいましたけど、かわいい子と飲めたりとか良い思いもあったんですけど、今回完全にゼロなんですよ。日常も2週間ぐらいはしんどかったです。夜がずっと怖くて軽く寝不足にもなってます。正直、1回だけ本当に怖くて自宅にいるのが嫌すぎて、東京なのにホテルをとりました。皆さんも本当にモノを大事にした方がいいです。モノを大事にしないとってことです。本当に気をつけてください。
