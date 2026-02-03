2025年の世界体操選手権に出場した体操日本代表選手らが『2025世界選手権 体操ニッポン選手団 祝勝会』に出席しました。

2025年の最優秀選手賞には個人総合で3連覇を達成した体操競技の橋本大輝選手(24=日本生命・セントラルスポーツ)、世界選手権で日本史上初の金メダルを獲得した新体操日本ナショナル選抜団体チームの鈴木歩佳選手、稲木李菜子選手、田口久乃選手、西本愛実選手、花村夏実選手、三好初音選手が選ばれました。

祝勝会冒頭には男子体操から角皆友晴選手(19=順天堂大学)が「橋本大輝大先輩や岡慎之助選手がいる中で恥ずかしい」と言いながら大会報告。

「（今年の世界体操は）団体総合金メダルと、個人総合で大輝選手の4連覇を封印させてもらって、自分が金メダルをとって、頑張りたいと思います！」という強気発言をすると、橋本選手はその姿を笑顔で見守りました。

その後取材に応じた橋本選手は「野心をむき出して自分が勝つんだという発言はすごい良いことだと思う。若い世代から圧が受け取れ、世代に恵まれている」と話し、「受けて立つというより、自分は圧倒的な力をもって強さを発揮できるようにしたい」と自身の体操に向き合う覚悟を語りました。

また、新体操からは新キャプテンの田口久乃選手が最優秀選手賞の挨拶。「今年から新しいチームで新たなスタートを切っています。今年の世界選手権でメダルを獲得し、ロサンゼルスオリンピックの枠を獲得できるよう、チーム一丸となって日々精進して参ります」と新チームの意気込みを語りました。

その他、優秀選手賞には男子体操から角皆友晴選手、女子体操から杉原愛子選手が、トランポリンから森ひかる選手、宮野隼人選手、田中沙季選手、櫻井愛菜選手、三澤優華選手、松本悠生選手が、エアロビックから北爪凜々選手、斉藤瑞己選手が、パルクールから塩幡睦大選手、永井音寧選手が選ばれました。優秀選手賞(新人賞)には男子体操の小島埜和選手、女子体操の南埜佑芽選手、西山実沙選手が選ばれました。