あす（水）は立春ですが、暦通り、早春の空気が流れ込んで、光にも春を感じられるでしょう。

あすは南海上に移動性高気圧が進んでくる春の気圧配置になります。このため、日本海側の北陸や山陰でも晴れ間が出る所がありそうです。一方、北海道と東北の日本海側は雲に覆われ、雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。太平洋側は晴れの天気が続き、日中は日差しがたっぷりありますが、夕方以降は雲が多くなりそうです。

あす朝の最低気温はけさ（火）と同じくらいで、札幌はマイナス3℃、東京は1℃、名古屋はマイナス1℃の予想です。

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :5℃ 釧路 :3℃

青森 :7℃ 盛岡 :5℃

仙台 :11℃ 新潟 :9℃

長野 :8℃ 金沢 :10℃

名古屋:11℃ 東京 :12℃

大阪 :11℃ 岡山 :12℃

広島 :13℃ 松江 :12℃

高知 :15℃ 福岡 :13℃

鹿児島:15℃ 那覇 :20℃

あさって（木）から6日（金）にかけても暖かい空気が流れ込み、平年より気温が高くなりそうです。関東から九州にかけて最高気温が15℃前後まで上がり、3月並みの陽気になるでしょう。雪の多い地域では雪解けが進みそうなので、屋根からの落雪やなだれにお気をつけください。

ただ、春の陽気は一時的です。今週末には強烈な寒気が流れこんで、真冬の寒さになるでしょう。日本海側は大雪になり、選挙の日の日曜日も警報級の大雪のおそれがあります。あすとあさっては比較的穏やかな天気なので、期日前投票を考えても良いかもしれません。