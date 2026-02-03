豊嶋花×山中柔太朗、“三角関係”加速 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第5話あらすじ
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24※第5話は深0：34）の第5話が、きょう3日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】一体誰…？黒崎さん（山中柔太朗）と話している女性
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
小春に恋のライバルが出現する。小春は、プロポーズしてくれた恋愛経験ゼロの小説家・黒崎さんと謎の女性（石川恋）が腕を組んでいるところを目撃してしまう。
「あの人、誰だったんだろう」と、気になって仕方がない小春は、おにぎり屋さんのお手伝いをしている間も上の空。ため息ばかりの小春に、新人アルバイトの唯央（大西利空）が「なんか悩んでる？恋のお悩みとか？」と聞く。図星を突かれた小春は恥ずかしくて「そんなんじゃないです！」と大慌てになる。
そんな中、小春は黒崎さんの担当編集者・桐矢（稲葉友）に頼まれ、黒崎さんが出演する映画の撮影現場に差し入れのおにぎりを持参。初めて見る撮影現場の雰囲気に圧倒されつつ、黒崎さんの演技を見学する小春は、緊張してNGを連発する黒崎さんを優しく励ます。そんな小春の前に、あの謎の女性が現れる。彼女の正体が人気俳優・有栖川玲だと知って驚く小春は、黒崎さんを射止めようとする玲から恋の宣戦布告を受けてしまう。
普通の女子高生VS人気俳優。ピュアな黒崎さんを巡る三角関係の行方とは。
さらに「TVerオリジナルストーリー「黒崎さんの一途な愛のつづき」#4「伏線回収！桐矢からの一本の電話！」が、第5話放送終了後より、TVerで配信開始となる。
そして、本作は現在、TVerで１話から最新話となる第4話まで全話を無料で見られる「“今だけ”イッキ見！DEEP WEEK」を実施中。放送終了後から2月10日まで第1〜5話を配信する。
