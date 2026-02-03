¡Ú Def Tech¡¦Micro ¡ÛàËÜ¿Í¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºá¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¡¡À¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡¡´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤«¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤
´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖDef Tech¡×¤ÎMicro¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬¡¢´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ø¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
8Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Def Tech¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ËÜ¿Í¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÈ¯É½¡£
½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·àÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£º£ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëá¤È²óÅú¡£À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏàÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Á°Ê²¼¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Á
Micro (Def Tech) ÂáÊáÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÆü¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMicro (Def Tech)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ø¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤êÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢ËÜ¿Í¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖDef Tech 20th Anniv. Grand Final at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò2VOX
