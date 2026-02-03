「2001年宇宙の旅」のワンシーン/Cinematic/Alamy Stock Photo

（CNN）米航空宇宙局（NASA）の有人月探査計画「アルテミス2」が早ければ今月8日に打ち上げられる。50年以上の空白を経て、月への有人宇宙飛行が再び注目を集めている。

宇宙で繰り広げられるドラマへの期待が高まるこの時期に、元宇宙飛行士11人に地球を離れるスリルを描いたお気に入りの宇宙映画を聞いた。

「オデッセイ」

リドリー・スコット監督の同作は、ユーモアと危険が交錯する作品だ。主演のマット・デイモンは、火星に取り残された宇宙飛行士を演じる。植物学と機械工学の知識を駆使し、NASAと仲間の宇宙飛行士たちの知恵と勇気を頼りに生き延びようとするストーリーだ。

2007年に国際宇宙ステーション（ISS）で5カ月を過ごしたクレイトン・アンダーソン氏にとって、本作で描かれるチームワークは心に響くものだった。「NASAの人々が時に大きな個人的犠牲を払いながら協力して任務を成し遂げる献身ぶりが描かれている」

宇宙に約300日滞在し、地球外で初めてDNA配列解析を行ったケイト・ルービンズ氏は、この作品の科学的リアリティーを称賛。「手元にあるもので必要なものを作り出すために、生物学や化学をどのように使いうるかが非常によく描かれている」

「アポロ13」

創意工夫とチームワークの精神は、月探査ミッションで事故に見舞われたアポロ13号の実話をもとにした同作でも核をなしている。エド・ハリス、ビル・パクストンらが出演し、トム・ハンクスが船長ジム・ラベルを演じた。

4人の元宇宙飛行士が、作品のリアリティー、感情的なインパクト、NASAのプロフェッショナルな連携への賛辞を寄せた。

スペースシャトルで2度のミッションを遂行し、ISSに100日あまり滞在したニコール・ストット氏は、同作がNASAのエンジニアとしてのキャリアの初期に学んだ教訓を体現していると語った。「物事を実現するには、あらゆることに『なぜできないのか』ではなく、『どうすればできるのか』というアプローチを取らなければならない」

作品の細部へのこだわりは、複数のスペースシャトルミッションを遂行し、ハッブル宇宙望遠鏡の整備のために船外活動を行ったマイク・マッシミーノ氏に深い感銘を与えた。同氏はこの映画について、「ミッション・コントロールに従事する献身的な人々に、十分に値する敬意を払っている」と称賛した。

宇宙飛行がどれほど危険かを正確に捉えているとの指摘もある。13年にISSを指揮したクリス・ハドフィールド氏は、「ロン・ハワード監督は、損傷したアポロ宇宙船とミッション・コントロールとの実際のやり取りを採り入れ、可能な限り現実に近づけた。宇宙飛行において生死を分ける緊急事態を強烈に描いている」と語った。

ハッブル宇宙望遠鏡最後の2回の任務を指揮したスコット・アルトマン氏も、「極めて困難な状況下で、クルーとミッション・コントロールが実際に感じた緊張を見事に反映している」とたたえる。

元宇宙飛行士のドッティ・メトカーフリンデンバーガー氏は、「見るたびに固唾（かたず）をのんでしまう」と語った。

「ギャラクシー・クエスト」

すべての宇宙飛行士のお気に入り映画がリアリティーを追求しているわけではない。シガニー・ウィーバー、アラン・リックマン、ティム・アレンが出演する本作は、SFの定番を茶化しながらも、友情やユーモア、探査の喜びを描き、宇宙ファンから愛されている。

スペースシャトル「エンデバー」「ディスカバリー」「アトランティス」に搭乗した元宇宙飛行士のギャレット・リーズマン氏は、「『アポロ13』ほどの真実味はないが、宇宙探査の驚異を捉えていてとても愉快だ」と語った。

「ライトスタッフ」

1983年のこの作品ほど、初期の宇宙計画の大胆な精神を捉えた映画は少ない。トム・ウルフによる同名ベストセラー書籍を原作として、マーキュリー計画に選ばれた宇宙飛行士7人の歩みを描いた本作は、アポロ13にも出演したエド・ハリスのほか、サム・シェパード、スコット・グレンらが出演。限界に挑戦することの意味を知る人々の心に響く作品となっている。

この映画はマッシミーノ氏にとってお気に入りというだけでなく、キャリアの転機ももたらした。大学4年生の時に見たという同氏は「宇宙飛行士になるという夢が再燃した」という。

「2001年宇宙の旅」

ストーリーと同じくらい映画への情熱を重視する宇宙飛行士もいる。ISS第10次長期滞在を指揮し、宇宙で6カ月あまり過ごしたリロイ・チャオ氏は、スタンリー・キューブリック監督の同作（1968年公開）を挙げた。「当時のキューブリック監督がリアルな宇宙シーンを撮影できた手法は素晴らしかった」

チャオ氏は原作のアーサー・C・クラークの小説を先に読むことを勧め、そうしないと分かりにくいかもしれないと話す。その価値は十分にあるようだ。「一度理解すれば、すごい！」と同氏はコメントしている。

「インターステラー」

クリストファー・ノーラン監督の「インターステラー」（2014年公開）は、気候危機で地球の食料が枯渇し、居住可能な第2の惑星を探す任務が必要になるディストピア的状況を描く。

22年にスペースXのミッション「クルー5」でISSに滞在したジョシュ・カサダ氏によれば、本作は科学と感情の深みの両面を的確に捉えている。

NASAエイムズ研究センターのシルバン・コステス氏は、深宇宙ではいかに「時間が燃料以上に貴重な資源になる」かを示している点を称賛。「一般相対性理論の冷たい方程式を、人間の根源的な悲劇へとたくみに転換している」と述べた。

惑星大気と居住可能性を研究するマイケル・ウォン氏は、「宇宙探査の壮大さ、極めて困難でありながら他に類を見ないほどの充実感をもたらす人類の共同作業」で頭がいっぱいになったと語った。

カリフォルニア工科大学のロバート・ハート氏は、同作を現代の「2001年宇宙の旅」と呼び、「究極的には人類が自らの未来を切り開く物語だ」と評した。

「アポロ11完全版」

もちろん優れた宇宙映画がフィクションである必要はない。NASAの元宇宙飛行士テリー・バーツ氏は、CNNのドキュメンタリー映画「アポロ11完全版」を必見の作品に挙げている。

「新たに発見されたIMAX品質の映像と音楽は素晴らしく、打ち上げシーンを見たときは、実際に宇宙へ飛び立ったとき以上に胸が高鳴った」（バーツ氏）